畢書盡久違登北跨！親揭唱〈勢在必行〉忘詞原因 出門前老婆才提醒別失誤

畢書盡再度登上台北跨年晚會舞台。劉耀匀攝

畢書盡今（31日）在「臺北最High新年城-2026跨年晚會」開唱，睽違近10年再度站上台北跨年舞台，一首首嚷嚷上口的歌曲仍舊讓底下的粉絲沸騰，然而當他演唱〈勢在必行〉時卻被眼尖網友發現疑似忘詞，對此，他受訪時也大方承認自己唸錯詞，後來要接下有點來不及，他出門前才被老婆提醒不可以忘詞，沒想到還是忘記了，「不知道腦袋想什麼。」

畢書盡的歌曲讓全場合唱。劉耀匀攝

畢書盡解釋，他過去唱〈勢在必行〉大多都是和陳勢安一起，自己比較少演唱，才會不小心出錯，「小失誤有不舒服就抱歉。」被問到是否有聽到台下的尖叫聲，畢書盡也呆萌回應，自己戴耳機聽不見，「〈Love more〉好像有稍微聽到。」至於在舞台上是否會冷，他透露自己到現在還在流汗，「舞台很溫暖。」

廣告 廣告

畢書盡在台上時透露自己2025年發生了悲傷的事，提及此事他表示，「現在都忘了，要往前走，大家都一樣，近期看到很多難過的新聞，希望大家都平安，每天追求小幸福，不要失去生命。」他也透露2026年初就會送新歌給大家，「應該會給大家驚喜，是合唱，希望大家多關注。」

畢書盡在女兒眼中是最帥的。劉耀匀攝

接下來要迎來過年，畢書盡想帶家人去很多地方玩，他笑說女兒很喜歡跟自己出門，他們會一起去泡溫泉，今天他登上跨年晚會舞台，女兒野手到電視機前觀看，「目前她的世界裡我是最帥的，很開心。」被問到是否會擔心女兒長大交男友，他則開玩笑說：「應該是每個女兒的爸爸都會，我是已經預備好棒球棍，希望不要欺負我女兒。」

畢書盡和換藍小熊合唱〈SPOT〉。劉耀匀攝



回到原文

更多鏡報報導

李千娜獨家獻唱北跨！辣秀屁股蛋險跌倒 黃尚禾愛相隨心繫「這件事」

美秀集團北跨熱力開場！鼓手打到一半「吃起香蕉」太荒唐 本人回應了

天候不佳101煙火照放！吳姍儒主持北跨曬「性感深V」：祝大家圓圓滿滿