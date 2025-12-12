畢書盡揭8年前回憶！感動喊話：對我來說意義很特別

畢書盡與戴愛玲12日登上「2025《唱 我們的歌》金曲再現演唱會」合作演出。劉耀勻攝

畢書盡（Bii）今（12日）在「2025《唱 我們的歌》金曲再現演唱會」中以多首90年代經典金曲驚豔全場，與鐵肺女王戴愛玲合唱〈志明與春嬌〉成為當晚亮點之一。兩人反差鮮明的嗓音意外交融出細膩、深刻的情感層次，被觀眾盛讚為「夢幻共演」。

〈志明與春嬌〉對畢書盡意義非凡。他透露，這是自己8年前首次登上小巨蛋時所演唱的第一首台語歌，「所以對我來說意義很特別。能在這個舞台重唱這首歌，就像把當年的感動重新帶回來，再一次分享給大家」。

畢書盡12日登上「2025《唱 我們的歌》金曲再現演唱會」演出。劉耀勻攝

除了合作舞台，畢書盡也獻上兩首個人翻唱，包括張震嶽〈愛我別走〉與張雨生〈大海〉，以溫柔卻深具穿透力的歌聲，向90年代的黃金年代致敬：「我特別選了自己唱起來有感覺、大家聽起來也會有共鳴的歌。」

他表示，這些作品都銘刻在一整代人的成長記憶中，此次能在出道15週年之際重溫經典，是一次對自己音樂旅程的「回望起點」：「希望用我的聲音，把曾經的感動再次唱進大家心裡。」

畢書盡12日登上「2025《唱 我們的歌》金曲再現演唱會」演出。劉耀勻攝



