畢書盡父捲假發票逃稅案 今喊冤借友身分證被盜「對兒子不好意思」

歌手Bii畢書盡的父親畢福鬢因涉嫌開立假發票，協助逃漏稅676萬，曾兩度遭檢方通緝，直到今年他返台就醫落網，被依《商業會計法》等罪嫌起訴。台北地院今（25）日開庭，畢福鬢獨自一人出庭，他說當時並不知道被通緝，聲稱很冤枉。

畢書盡父親畢福鬢遭通緝被北院傳喚出庭。（圖/潘建樺攝）

檢方調查，畢福鬢、趙怡堯是探索公司前、後任負責人。2012年到2016年間，該公司共開出163張、銷售金額1.3億元的發票，協助買家逃漏稅676萬元，這4年間的負責人是畢福鬢；2009年8月至2014年6月，這5年間共開出497張、金額3.6億元的假發票，假發票製作者就是邱立民，但他2020年過世，全案陷入膠著。

廣告 廣告

畢父：借身分證被盜用

檢察官2020年傳喚畢福鬢未到發布通緝，2024年畢返台，他到案後辯稱，在深圳工作時認識友人邱立民，曾借身分證給對方卻遭冒名登記為公司負責人，不清楚公司運作情形，是否逃漏稅完全不知情。2024年，檢察官第2次傳喚畢福鬢又未到，再度發布通緝，今年偵結依《商業會計法》等罪嫌起訴。

畢父喊冤：對兒子感到很不好意思

畢福鬢今天在法院見到媒體堵訪時，原本拿紅色檔案夾遮臉，後來聽到媒體問他是否有冤，他決定受訪並喊冤。畢表示，因為常常不在台灣，不知道他被登記成公司負責人，今年7月有跟人在大陸的兒子聯絡，畢書盡對於父親捲入司法案件並不知情，在報導曝光後父子也沒聯絡，對於牽連到畢書盡「感到很不好意思」。

畢書盡父親畢福鬢遭通緝被北院傳喚出庭。（圖/潘建樺攝）

媒體問他是否遭人冒名導致涉案？畢福鬢表示，10月出庭時有告訴法官，因朋友租車需求才出借身分證，沒想到證件遭冒用「上次返台被逮捕才知道」，後來朋友告訴他，換了公司登記負責人就可以出境，他才會再次出境，今年8月時身體不舒服回台看診被逮，才知道又被通緝一次。

《TVBS》新聞提醒您：

◎未經判決確定，應推定為無罪。

更多 TVBS 報導

涉開「1.3億假發票」幫逃稅！父親被通緝逮捕 畢書盡回應了

2026台北跨年首波陣容曝光！ 畢書盡、高爾宣、王ADEN強勢來襲

光復連假酒後移車8分鐘被攔查 男星周孝安一審判2個月

涉收賄874萬遭押174天 陳歐珀500萬交保配電子腳鐐

