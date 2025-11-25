畢書盡父涉逃漏稅6百多萬2度被通緝 現身北院出庭對兒子感到不好意思

記者楊佩琪／台北報導

畢書盡的父親畢福鬢2度被北檢通緝。（圖／記者楊佩琪攝）

藝人畢書盡（Bii）的父親畢福鬢2020年間因涉假發票逃漏稅案被通緝，2024年返台落網，喊冤沒有逃漏稅。台北地檢署偵辦後，依違反商業會計法等罪起訴。全案台北地方法院25日開庭，畢福鬢首度現身法院。被問到當初為何會潛逃，畢書鬢表示當時並不知道自己被通緝了。

畢福鬢表示很冤枉，因為自己都不在台灣，卻被登記成公司負責人。今年7月有跟人在中國的另一個兒子聯絡，兒子不知道他被通緝，他自己也不知道。事件曝光後也還沒和畢書盡聯絡，對於牽連到畢書盡，他感到很不好意思。

廣告 廣告

被問到是否遭人冒名導致牽扯逃漏稅案，畢福鬢表示10月間出庭時有表示很冤枉，當時身分證借給朋友是因朋友有租車需求，沒法再用自己的身分證，才會同意出借，沒想到被冒用，直到上次返台時被逮補才知道。

至於第一次被通緝返台後為何又出境？畢書鬢表示，當時因為朋友說換公司登記就可以出境，才會辦理更換再出境。第2次返台是因爲身體不舒服，需要看病，8月份返台又被抓，才知道又被通緝。

根據起訴，畢福鬢與男子趙怡堯為「探索開發公司」前、後任負責人，在明知公司並無實際營運狀況下，涉嫌自2009年8月起至2014年6月間，與男子邱立民共謀，以497張金額共3.6億元發票，申報扣抵稅額，涉嫌逃漏營業稅共676萬餘元。

2020年間，北檢偵辦期間，畢福鬢屢傳未到，北檢因此發布通緝，直到畢福鬢於2024年間返台。當時畢福鬢堅稱自己的身份遭邱立民盜用，被登記為公司負責人，是否有逃漏稅情事則完全不知情，沒想到2024年間，北檢2次傳喚，畢福鬢又屢傳未到，北檢因此再度發布通緝。

全案北檢偵辦後，先將趙怡堯起訴，台北地方法院一審判決拘役50天，得易科罰金，宣告緩刑2年。邱立民因於偵辦期間過世，北檢不起訴處分。畢福鬢於返台後，也再度被拘提到案，檢方依違反商業會計法等罪起訴。

檢察官指控，畢父在2012年自2016年間，受到一名男子邱立民之邀，擔任「探索公司」負責人一職，並以公司名義簽名、領用統一發票，涉嫌幫助邱男虛偽開立163紙、銷售金額1億3522萬5161元的發票給8家企業，供作買方營業人申報扣抵稅額的進項憑證，總計逃漏稅676萬1763元。

更多三立新聞網報導

黃子佼持有未成年性影像案高院二審宣判 改判1年6月緩刑4年

黃子佼獲緩刑4年！被害人委律師發聲明不再上訴 還有人還在角落

還沒完！黃子佼二審獲緩刑4年理由曝光 還有性影像待查

陳歐珀涉貪獲500萬交保理由、科技監控曝光 法官令不得向妻子探詢案情

