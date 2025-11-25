畢書盡父涉開3.6億假發票 喊冤：租車被盜證件

藝人畢書盡父親畢福鬢，捲入假發票逃漏稅案。（圖／東森新聞）





藝人畢書盡父親畢福鬢，捲入假發票逃漏稅案，還曾被北檢2度通緝。今（25日）北院傳喚出庭，他喊冤是為了租車才會把身分證借出，卻被盜用，否認犯罪，自己也不知道被通緝，返台看病在機場被逮才知情，還帶病歷出庭證明，強調怕兒子擔心，一直都沒有和畢書盡說。

看到鏡頭趕緊用文件遮臉，他就是藝人畢書盡父親畢福鬢，因為捲入逃漏稅案，涉嫌開3.6億假發票，被北院傳喚。

記者vs.畢書盡父親畢福鬢：「我只借了身分證，他要租車嘛，我就給他，他說他自己的身分證已經用了，所以他也需要一部車，我就借給他，他就偷用了。」

沒聘請律師單打獨鬥，喊冤租車身分證被盜用，但檢調查出，他涉嫌在2009到2014年間，與邱姓男子開立497張不實發票，幫助至少16家公司逃漏稅，金額達3億6922萬。2020年被發布通緝，4年後回到台灣被逮，他喊冤否認犯罪，但檢方後續傳喚他，他又沒現身再被通緝。今年返台二度被逮，他出庭帶著病歷證明，強調回台看病才知道自己之前被傳喚。

記者vs.畢書盡父親畢福鬢：「（為什麼這個事情沒有給Bii知道？那現在Bii已經知道了嗎），沒有沒有，沒有告訴他，（不願意告訴他嘛）。」

怕兒子擔心，直到如今還沒和畢書盡說。之前畢書盡曾經透露到中國找爸爸過日子，卻被丟去「打黑工」磨練，堪稱人生黑暗期，感覺被背叛。但因為父親年輕時是樂團主唱，他想有一部分像爸爸，才開始練唱。

畢書盡媽媽是韓國人，爸爸是韓國華僑，他2010年來台出道，如今爸爸涉入刑案，還兩度遭通緝。之前畢書盡就曾淡淡回應，對他的私事比較不清楚，謝謝大家關心。



