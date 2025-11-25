畢書盡父涉開3.6億「假發票」幫逃稅 今出庭喊冤稱誤信友人

藝人畢書盡父親因為捲入假發票逃漏稅被起訴，兩度遭到檢方通緝，今（25）天下午出庭面對後續訴訟，他喊冤是誤信友人，導致身分證遭盜用，冒名登記為公司負責人，對於公司的運作狀況及假發票一事並不清楚。

畢書盡父親畢福鬢因捲入假發票逃漏稅被起訴，今天現身台北地方法院開庭，面對媒體詢問，他喊冤表示自己這段時間都在大陸，人不在台灣，是被別人登記成公司負責人，對此感到相當委屈，因為當初將身分證借給朋友租車，結果之後竟被偷偷使用，是上次回來台灣時被海關逮捕才知道。

廣告 廣告

據了解，畢書盡的父親是探索開發公司前後任登記的負責人，他明知道公司沒有實際營運，卻涉嫌在2009年8月到2014年6月間，與一名邱姓男子開立497張不實發票，金額高達3.6億多元，提供給16家企業逃漏稅，事後被國稅局查出異常，移送北檢偵辦。

2020年北檢傳喚拘提不到畢福鬢而發布通緝，2024年他返台被逮，當時還喊冤說身分遭到冒用，不知道假發票一事，檢方後續傳喚他又搞失蹤，因此再度被通緝，今年返台檢方諭知他限制住居和出境出海，北檢日前起訴這起案件，台北地院也在今天下午要傳喚他出庭。

※未經判決確定者，應推定為無罪

台北／李亭熙 責任編輯／馮康蕙

更多台視新聞網報導

畢書盡時隔7年開唱秀腹肌 邀天后陳美鳳助陣大跳夯曲〈APT.〉

2025紅白／愛瘋了！畢書盡帶TRASH嘶吼飆唱 合體孫盛希嗨唱APT.

2025紅白／華麗卡司陣容輪番上陣 除夕夜守歲不容錯過