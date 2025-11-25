畢書盡父涉「假發票案」首度出庭！ 稱借身分證遭冒用：被通緝也不知情

[FTNN新聞網]實習記者王保伶／綜合報導

台灣韓裔藝人畢書盡的父親畢福鬢，因捲入假發票逃漏稅案遭檢方通緝，直到 2024 年返台時才被移送到案。檢方根據調查，認定他涉及違反《商業會計法》等罪嫌並提起公訴；台北地院今（25）日首度開庭，畢福鬢也第一次現身法院。

藝人畢書盡父親畢福鬢，因捲入假發票逃漏稅案遭檢方通緝，台北地院今（25）日首度開庭，畢福鬢也第一次現身法院。（圖／資料照）

根據檢方調查，一家名為「探索開發公司」的企業在 2012 至 2016 年間開出 163 張、銷售金額達 1.3 億元的發票，協助買家逃漏稅 676 萬元，登記的公司負責人正是畢福鬢。然而畢福鬢供稱，他曾將身分證借給在中國深圳認識的邱姓友人，本以為對方要租車，沒想到卻被冒名登記為公司負責人，對公司運作完全不知情。

廣告 廣告

北檢追查發現，邱姓男子才是假發票主要製作者，在五年間共開出超過 400 張、總額高達 3.6 億元的假發票。一審中，現任負責人趙姓男子被判拘役 50 日、緩刑兩年；邱姓男子於 2020 年過世，因此不起訴。檢方則依《商業會計法》起訴前負責人畢福鬢。

今（25）日開庭前，畢福鬢在法院門口回應媒體。他強調，自己長期在中國工作，不知道遭通緝，「是上次回台被逮捕才知道的。」他說，友人曾告訴他只要更換公司負責人即可出境，因此他並未意識問題嚴重；今年 8 月回台看病時再次遭逮，才知道檢方因傳喚不到人而重新發布通緝。

至於兒子畢書盡是否知情？畢福鬢表示，兒子並不知道他捲入司法案件，事件曝光後尚未跟兒子聯繫，更對於牽連到兒子「感到很不好意思」。

更多FTNN新聞網報導

詐領1496萬助理費案首出庭 林岱樺微笑現身：公開審理讓檢調暗黑角落曝光

海霸王高雄廠驚傳工安意外！堆高機連人自4樓墜落 35歲工人身亡

免掛號費開藥藏陷阱！嘉義診所5年灌水紀錄 詐健保88萬遭起訴

