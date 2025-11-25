社會中心／綜合報導

知名歌手畢書盡父親"畢福鬢"，2020年捲入一起「假發票、真逃稅」案，2度被通緝，2024年他返台落網，今天北院開庭審理，畢福鬢頻頻喊冤，表示當時只是因為要租車，把身分證借給邱立民，沒想到，對方不但拿去登記公司負責人，還製作超過3.6億的"假發票"，總計逃漏稅超過676萬。但這"邱立民"在調查期間已經死亡，如今難以查證。

身穿黃色外套，畢書盡爸爸畢福鬢25號下午現身來到北院，一看到大批媒體，趕緊拿出紅色檔案夾遮遮掩掩，但一聽到是否冤枉的，就放下檔案夾打開話匣子。

不斷喊冤，聲稱不知情，明明一直都在中國，怎麼會被登記成台灣公司的負責人，而且他是回台要看病時，被海關攔下，才知道自己被通緝，聲稱身分證是被人盜用的。

畢書盡父涉「假發票真逃稅」喊冤 主嫌已身亡難查證。（圖／民視新聞）檢方偵辦調查，喔間"探索公司"在2012年到2016年，5年間開出4百多張、銷售金額超過3.6億的"假發票"，總計逃漏稅超過676萬，而假發票的製作者就是"邱立民"。兩人怎麼搭上的，畢福鬢開庭時表示，當時去找友人陸奕中，而邱立民也在場，聽到畢福鬢有租車需求，就說可以幫忙，沒想到，拿走身分證後，卻是拿來登記成公司負責人，並進行逃漏稅。而這回陸奕中也來開庭作證。

畢書盡父涉「假發票真逃稅」喊冤 主嫌已身亡難查證。（圖／民視新聞）"邱立民"在調查期間過世，畢福鬢庭上完全否認逃漏稅，就是誤信別人，更直呼兒子畢書盡完全不知情，但牽連到他很不好意思。

深情演唱，台韓混血歌手畢書盡，在台灣發展多年，還在最紅時入伍，頗受肯定，如今卻因老爸，再度上了媒體版面。

