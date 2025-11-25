畢書盡父親曾淪逃稅通緝犯！出庭自帶證人法官打臉 畢福鬢：兒子都不知道

藝人畢書盡父親畢福鬢台北地院出庭。廖瑞祥攝



藝人畢書盡（Bii）父親畢福鬢驚爆捲入「假發票逃稅」案，還兩度遭通緝「機場被逮」，遭檢方起訴。台北地院今天開庭，他出庭喊冤，強調已通知陸姓朋友馬上到庭作證，法官火速打臉「不符合程序」，要他之後再聲請。畢福鬢受訪時表示，「身分證被朋友借去盜用，我回來被抓了才發現，這事兒子都不知道」。陸姓友人則嘆，他得知逃稅金額後嚇死，「怎麼可能，畢福鬢人都在中國…」

根據台北地檢署調查，男子趙怡堯、畢福鬢是探索開發公司前、後任登記負責人，兩人明知公司未實際營運，卻自2009年8月至2014年6月間，與男子邱立民共謀開立497張銷售額共3.6億餘元的假發票，提供給16家公司充作進項憑證，逃漏營業稅33萬餘元。

同案被告趙怡堯偵查中認罪，一審依《商業會計法》判拘役50天，緩刑2年，另支付公庫5萬元，邱立民則在偵查期間去世。

歌手畢書盡父親曾兩度淪通緝犯，卻不敢跟兒子講。李政龍攝

檢方於2020年間傳喚畢男，他前往中國遭通緝，畢男2024年從桃園機場入境時被逮捕送往北檢。他稱身分證被邱男冒用，未料案子還沒結，他又出境二度遭通緝，今年8月返國後被逮，這次被限制出境後滯留台灣，遭檢方起訴。

北院今天開庭，畢福鬢沒有委任律師且中文不太好，但他突然告訴法官說「我要傳陸姓朋友作證，他已經在路上了。」法官說，今天並沒有排定傳喚證人，且這樣子和法院程序不符，建議他以後開庭時再聲請，法官說，如果是直接帶證人到法庭或請證人來旁聽，可能衍生串證疑慮。法官裁定全案候核辦，要他遵守限制不要出境。

畢福鬢受訪時表示，他是「被登記」成公司負責人，真的很冤枉，這件事情，畢書盡都不知道，畢書盡7月還請他吃飯，他也沒跟兒子講，案件曝光後也沒聯絡。「我的身分證被朋友（邱立民）借去，他要租車向我借身分證，他就盜用了，我上次回來被抓了才發現被通緝，後來我朋友說，公司換了就可以出境，我到中國，8月回來是為了看病，才發現我又被通緝了。」

至於有沒有告訴畢書盡？畢福鬢說，怕他擔心所以不願意講，7月到現在，都沒有跟他聯絡。他也感嘆，自己從8月滯留台灣到現在，迄今無法出境，中國生意都不能做了。

藝人畢書盡父親畢福鬢中文不好，自帶證人被法官打臉。廖瑞祥攝

而畢福鬢口中的陸姓朋友隨後也趕到法院，陸姓友人解釋，當時畢福鬢想租車於是跑到公司找他，邱立民剛好也來找他們公司老闆，兩人就認識了，還一起離開，後來畢福鬢就被邱先生騙了…他驚訝地說，「其實我跟邱立民不熟，當初也不知道逃漏這麼多稅，金額是畢福鬢這次回來才跟我講的，我聽到的時候嚇死了，怎麼可能，他人都在中國，又沒在台灣…」

陸姓友人還說，已經認識畢福鬢20多年了，他是韓國版權代理商，一開始是來台灣買版權回去韓國，畢書盡當時來台灣時還不會講中文，也曾在他的公司待了好幾天，後來也常常到他的公司。陸姓友人說，未來將到法院作證幫忙洗刷冤屈。

