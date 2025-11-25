畢書盡父親涉逃漏稅遭通緝 今出庭喊冤：身分被冒用、自己也不知道

藝人畢書盡父親畢福鬢涉嫌逃漏稅多次遭通緝，今日下午現身台北地院應訊。（本刊資料照）

藝人畢書盡的父親畢福鬢因涉入假發票逃漏稅案，多次遭檢方發布通緝，今（25日）下午現身台北地法應訊。他面對媒體時強調，自己多年居住在中國，不知道身分早被登記成公司負責人，更不知道相關稅案遭通緝，強調「是誤信友人，身分證被偷用」，對案件內容並不了解。

如何成為公司負責人？畢福鬢：身分證借友人後被冒用

根據檢方調查，畢福鬢曾是「探索開發公司」前後任登記的負責人。檢方指控，公司在沒有實際營運的情況下，於2009年8月至2014年6月間與邱姓男子共開出497張不實發票，金額超過3.6億元，提供至少16家企業逃漏稅，造成營業稅676萬元損失。之後又調查出該公司在2012年至2016年另開出163張、銷售金額逾1.3億元的虛偽發票。

廣告 廣告

畢福鬢向檢方供稱，自己在深圳工作時認識邱姓友人，曾因租車需求將身分證借給對方，未料證件遭冒名使用，登記成公司負責人。他表示「人長期待在大陸」，完全不清楚公司運作，也不知道公司開立假發票。他說，2024年回台灣時在海關被逮捕才知道案件存在。

多次通緝又出境？

案件於2020年偵辦時，北檢曾傳喚畢福鬢但均未到，因此發布通緝。2024年他返台落網後接受偵訊，檢方依違反《商業會計法》等罪起訴。不過，他之後再度失聯，檢方第二次對他發布通緝。他今天受訪時表示，當時朋友告訴他「換掉公司負責人就能出境」，因此不知風險又離台，今年8月因身體不適回台看診時才知道自己再次被通緝。

此外，案件主嫌之一的邱姓男子已於2020年過世，使部分偵查鏈結中斷，讓調查更為複雜。

庭前，畢福鬢原本以紅色資料夾遮臉，但聽到記者詢問是否喊冤時仍放下資料夾表示願意受訪。他說，畢書盡當時也不知道案件狀況，「曝光後也還沒聯絡」，對牽連到兒子感到非常不好意思。

★《鏡週刊》提醒您，任何人在依法被判決有罪確定前，均應推定為無罪。

更多鏡週刊報導

坤達捲閃兵案後「愜意打高爾夫」遭曝光！ 網酸：柯佳嬿不是說在反省？

黃子佼緩刑4年！ 律師點破「2大關鍵」：錢能做到的太多了

知名溫泉大違建／皇池老闆認了！承諾會拆除停業「給我時間」 士檢證實偵辦中