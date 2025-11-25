即時中心／廖予瑄報導

藝人畢書盡（Bii）的父親畢福鬢2020年間涉假發票逃漏稅遭通緝，在去（2024）年返台時落網，被台北地檢署依違反《商業會計法》等罪起訴。台北地院今（25）日開庭審理，畢父低調現身法庭，他表示不知道遭通緝，還稱事情發生至今都未與兒子聯繫。

畢福鬢今日與證人赴北院出庭，開完庭走下樓梯時，還以紅色的卷宗遮掩面部，閃躲鏡頭。





快新聞／畢書盡父親2度被通緝！涉逃漏稅6百多萬 低調現身北院開庭稱「不知情」

畢福鬢以紅色的卷宗遮掩面部，閃躲鏡頭。（圖／民視新聞）













快新聞／畢書盡父親2度被通緝！涉逃漏稅6百多萬 低調現身北院開庭稱「不知情」

畢福鬢以紅色的卷宗遮掩面部，閃躲鏡頭。（圖／民視新聞）

廣告 廣告

被問及為何沒有讓兒子畢書盡知道自己遭通緝一事，畢福鬢回應，沒有主動將事件告訴兒子，是因為怕他擔心，並強調，目前尚未與畢書盡聯絡，對方也未曾主動與自己聯繫。

接著，媒體詢問畢福鬢，4個月前與畢書盡吃飯時，是否曾提及遭通緝一事？他回答，當時也不清楚自己遭檢方通緝，對於整起案件一頭霧水。隨後，畢父便快步走出北院，並搭上計程車離開。

回顧整起案件，畢福鬢遭檢察官指控，在2012年到2016年間，受到一名男子邱立民邀約，擔任「探索公司」負責人，並以公司的名義簽名、領用統一發票，藉此幫邱偽造163張、銷售金額1億3,522萬5,161元的發票，給8家企業；讓買方營業人可以申報扣抵稅額的進項憑證，總計逃漏稅676萬1,763元。

為此，北檢在2020年偵辦期間傳喚畢福鬢，但他屢未到案，因此發布通緝，一直到他去年返台時才逮到人；當時畢父辯稱身份遭邱立民盜用，才會被登記為公司負責人，對於逃漏稅一事一概不知情；去年北檢2度傳喚，沒想到畢父又屢傳未到，再度遭通緝。

經北檢偵辦後，先將「探索開發公司」前負責人趙怡堯起訴，北院一審判決拘役50天，得易科罰金，宣告緩刑2年；而邱立民則是因為在偵辦期間過世，獲不起訴處分。畢福鬢返台後，又被拘提到案，依違反《商業會計法》等罪起訴。

《民視新聞網》提醒您：「任何人在依法被判決有罪確定前，均應推定為無罪」

原文出處：快新聞／畢書盡父親涉逃漏稅676萬2度被通緝 低調現身法院辯「不知情」

更多民視新聞報導

藍白又來了！聯手封殺政院版財劃法 吳思瑤火大開轟：乞丐趕廟公

中國飛日本航班年底恐過半取消 減班令持續到「這時間」

33歲日本國民女偶像「狂讚高市早苗」不甩中國！小粉紅大崩潰了

