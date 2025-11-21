畢書盡父親淪為通緝犯！涉刑案被逮補 出借身分證遭冒名開公司犯罪

記者鄭尹翔／台北報導

畢書盡台灣籍父親捲入刑案遭通緝。（圖／索尼音樂提供）

歌手畢書盡（Bii）近年在演藝事業上迎來新突破，離開合作多年的老鷹唱片後，正式加入索尼音樂，積極投入全新音樂計畫。然而正值事業發展之際，卻傳出他的台灣籍父親因涉入刑案，兩度遭到檢方通緝，並將於本月25日再次出庭面對後續訴訟。

畢書盡台灣籍父親捲入刑案遭通緝。（圖／翻攝自臉書）

畢書盡的父親多年來旅居中國工作，因涉嫌身分遭盜用、冒名開設公司並開立不實發票，遭檢方傳喚卻未到庭，自2020年起被發布通緝。今年返台就醫時因通緝在身而遭逮捕，目前案件正進入司法程序。

對於外界關注，畢書盡透過經紀公司索尼音樂回應表示：「父親多年前已經有自己的家庭，對他的私事比較不清楚，謝謝大家的關心。」據了解，畢父近年因中風導致健康狀況不佳，病重之際返台治療，也因此被警方掌握行蹤並被帶回調查。

無罪推定原則。(三立新聞網製圖)

▲無罪推定原則。(三立新聞網製圖)

