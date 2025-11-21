畢書盡父親遭通緝5年！「返台遭捕」 本人回應了

歌手畢書盡（Bii）其台灣籍父親遭通緝遭捕。（圖／索尼音樂提供）





歌手畢書盡（Bii）近日新歌、巡演不斷，事業蒸蒸日上之時，突然爆出其台籍父親因涉刑事案件，兩度遭到檢方通緝，將於本月25日出庭面對後續訴訟。

畢書盡的父親多年都在中國工作，如今涉嫌身分遭盜用，因冒名開設公司並開立不實發票，但遭檢方傳喚也沒有到庭，因此從2020年開始被通緝，今年回台就醫就直接被逮捕，如今案件進入司法階段。

面對畢書盡父親被逮捕一事，畢書盡透過經紀公司索尼音樂回應，「父親多年前已經有自己的家庭，對他的私事比較不清楚，謝謝大家的關心。」



