畢書盡父親2度在台遭通緝！出借證件遭冒名成公司負責人 涉開過億假發票助逃稅

台韓混血歌手畢書盡的台籍父親因誤信友人而涉入重大逃漏稅案，2度遭台灣檢方通緝，並將於本月25日再次出庭面對後續訴訟。（圖／翻攝FB／Bii 畢書盡）

台韓混血歌手畢書盡（Bii）2023年下旬加盟索尼音樂後，事業穩步起飛。不過他出道15年來，鮮少提及原生家庭，近日卻傳出他的台籍父親因誤信友人而涉入重大逃漏稅案，2度遭台灣檢方通緝，並將於本月25日再次出庭面對後續訴訟。

據《壹蘋新聞網》報導，畢書盡的父親本名畢福鬢，過去長期在中國深圳工作，卻因誤信友人「借證件租車」的藉口，遭人冒用身分證，成為「探索科技有限公司」負責人。

事實上，該公司涉嫌在2009年8月至2014年6月間，虛開497張統一發票、金額高達3.69億元，協助至少16家企業逃漏稅。另在畢父不知情下「被擔任」負責人的2012至2016年期間，又虛開163張發票、逃漏稅額676萬元。

廣告 廣告

2020年，台灣檢方偵辦「探索科技有限公司」一案，然而在檢方偵辦此案期間，畢父並未前往地檢署應訊，而是照舊搭飛機返回深圳工作，檢方於是對畢父發布通緝。直到2024年1月，畢父因中風返台就醫，一抵達機場便被海關居留，並移送台北地檢署接受訊問。

2024年5月、7月，偵查檢察官接連傳喚畢父出庭偵訊，不料畢父卻均未到庭且又再次出境，因而被檢方二度發布通緝，直至畢父今年返國再次被逮，檢方從而對畢父做出限制出境、出海處分。

據庭訊畫面顯示，畢父行動不便、說話緩慢，因不諳中文且聽力受損，開庭時需友人從旁提點，甚至被法官當庭斥責。由於經濟困難，畢父請不起律師，法扶律師亦建議認罪。

根據過去報導，畢書盡與父親關係長期疏遠。他2006年來台，經人介紹後被「新人教父」李亞明簽下，成為老鷹唱片旗下藝人。然而他當時年僅17歲，因為思念家人又寂寞，常喝醉酒誤事，後被李亞明送往深圳與父親團聚。誰知畢父當時不僅沒來接機，還把他直接送到鐵工廠「打黑工」長達9個月，不僅沒護照沒身分，1個月收入也只有人民幣100元（約新台幣440元），讓他坦言在心中留下「背叛感」。畢父也坦承：「我們關係不算好。」

針對父親捲入刑案一事，畢書盡透過經紀公司索尼音樂回應表示，「父親多年前已經有自己的家庭，對他的私事比較不清楚，謝謝大家關心。」

原始連結

看更多 CTWANT 文章

搭機捷忘記拿提袋！她1小時後原座位尋回 感動喊：太感謝台灣的治安

帳戶20年未用遭誤匯！媽媽反被告侵占 家屬喊冤：我們要為你的錯誤買單？

公托虐童2／劣師起訴後申請身障證明獲輕判 承審法官、檢察官背景嚇壞家長