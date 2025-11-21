畢書盡父驚爆被北檢「通緝2次」！涉開3.6億「假發票」幫逃稅 北院下周傳喚出庭

歌手畢書盡。資料照。李政龍攝



藝人畢書盡（Bii）父親畢福鬢驚傳捲入「假發票逃漏稅」案，且曾被台北地檢署2度通緝。北檢追查這起逃稅案，2020年傳拘他不到而發布通緝，畢福鬢2024年返台被逮，當時他喊冤「身分遭盜用」，不知道假發票一事；檢方後續傳喚他，他又搞消失被通緝，今年返台後二度被逮，檢方諭知限制住居、出境及出海。北檢日前起訴該案，台北地院定本月25日傳喚畢福鬢出庭，他是否會現身引發關注。

調查指出，趙怡堯、畢福鬢是探索開發公司前、後任登記負責人，明知公司沒有實際營運，卻涉嫌自2009年8月至2014年6月間，與男子邱立民基於幫助他人逃漏稅的共同犯意，開立497張不實發票，銷售額共3.6億餘元，提供給16家公司充作進項憑證，藉此向國稅局申報扣抵稅額，逃漏營業稅33萬餘元。事後被國稅局查出異常，移送北檢偵辦。

據媒體報導，檢方於2020年間傳喚畢福鬢，他卻未如期到庭，而是照原定行程飛往中國工作。檢方對他發布通緝，畢福鬢2024年飛回台灣，抵達桃園機場立刻被海關拘留，直接送往北檢訊問。畢福鬢向檢方喊冤，供稱身分證遭邱立民盜用，才會被冒名登記成探索公司負責人，已經要求對方更正，至於探索公司開假發票幫助逃漏稅一事，他都表示不知情。

藝人畢書盡。資料照。Hit Fm聯播網提供

想不到，檢方2024年間訊問完畢福鬢，同年5月、7月再度傳喚他出庭說明，他又多次沒到庭，檢方無奈只好發布第二次通緝，畢福鬢於今年返國時，再次被逮。

據了解，同案被告趙怡堯已在偵查中認罪，台北地院2021年依《商業會計法》填製不實會計憑證罪，判處趙怡堯拘役50日，可易科罰金，緩刑2年。至於邱立民則在偵查期間去世。

趙怡堯當年向檢方證稱，他不清楚畢福鬢是否曾經營過探索公司，只曾經要求邱立民將探索公司負責人，從他變更成畢福鬢，不過變更以後，還是由他的嬸嬸從事代客記帳。其他證人則表示，沒有看過畢福鬢或沒有印象。趙怡堯的嬸嬸則表示，曾因趙怡堯要將探索公司轉移給畢福鬢，才在洽談地點見過畢福鬢。

