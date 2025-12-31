畢書盡登台北跨年出包懊惱唱錯詞 怕5歲女兒交男友：棒球棍準備好

【緯來新聞網】「臺北最High新年城－2026跨年晚會」今盛大登場，畢書盡暌違10年再次登上台北跨年舞台，卻沒想到不小心唱錯詞，讓他直呼懊惱，「不知道腦袋在想什麼，其實自己很少唱這首歌，之前比較多合唱，如果這小失誤讓大家感到不舒服，我很抱歉。」

畢書盡暌違10年在登台北跨年演出。（圖／陳明中攝）

畢書盡今以銀髮搭配咖色帥氣搖滾風造型登場，一連帶來〈勢在必行〉、〈太陽陪著行星〉、〈Love More〉，還有與GENBLUE幻藍小熊合唱〈SPOT〉等多首演出。沒想到在演唱〈勢在必行〉時，卻不小心唸錯詞，讓他相當自責，「老婆在我出門前才叮嚀，不要忘詞喔，但我就念錯了，要重新也來不及了。」



畢書盡相隔10年在登台北跨年舞台，當時2016年他演出時段成為當年收視冠軍，對此他靦腆表示，大家有看到這段表演就滿足，「謝謝大家為我尖叫，希望大家不要感冒。」提到新年新願望，他希望新的一年都能平安順利，他也計畫要帶著老婆、女兒一起去泡湯度假，笑說5歲女兒都會準時收看爸爸表演。他自豪表示：「幸運的是，目前她的世界裡我是最帥的。」被問到會不會擔心女兒交男友，他幽默喊：「我已經預備好棒球棍，希望不要欺負我女兒。」

廣告 廣告

畢書盡跟GENBLUE幻藍小熊合唱〈SPOT〉。（圖／陳明中攝）

更多緯來新聞網報導

台音樂製作人凃惠源跨國與韓合作 林隆璇、黃韻玲現身力挺

楊麗花現身神蹟降臨！吸引大批女粉絲 坐輪椅老奶奶突站起來