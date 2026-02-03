畢書盡真面目曝光！同門歌手揭「私密小動作」當場嚇傻

畢書盡攜手徐暐翔合唱〈想要保護的〉。索尼音樂提供

畢書盡（Bii）攜手徐暐翔對唱，為由破億票房導演九把刀執導的電影鉅作《功夫》的主題曲〈想要保護的〉獻聲，兩人首次合作擦出意外火花，Bii稱讚徐暐翔唱歌態度認真，徐暐翔則形容Bii的嗓音低調卻強大，更透露對方私下親切暖心，離開錄音室前還特地回頭揮手道別，令人印象深刻。

回想錄音當天情形，徐暐翔對Bii的親切讚不絕口，「當天我們一起離開錄音室準備各自搭車，Bii哥先前已跟我說過再見了，他在上車前還特地轉頭回來和我揮手說再見，看著我的眼神好真誠，揮了好久的手，當時我心裡想著『身為實力派偶像私底下還這麼親切，真的太完美了吧！」

不同於典型熱血英雄主題曲，〈想要保護的〉將焦點放在情感深處的遺憾與羈絆，細膩描寫片中柯震東與朱軒洋之間亦師亦友的兄弟情。歌曲近日在試片場首度曝光，不少觀眾直呼「一聽就起雞皮疙瘩」，更有人坦言聯想到劇情時差點落淚，直呼感動加倍。

受邀合作直呼幸運

九把刀透露，原先並未設定雙主唱形式，但當聽見Bii與徐暐翔兩種截然不同的聲線交會時，意外產生難以言喻的「附和感」，情緒層次比想像中更飽滿動人，因而拍板合作。Bii內斂溫柔、帶點滄桑的嗓音，搭配徐暐翔清亮卻富有張力的聲線，在製作人JerryC安排下交錯堆疊，猶如一場彼此扶持的對話，完美呼應電影中師兄弟間深沉複雜的情誼。

談到接下邀約心情，Bii坦言既興奮也立刻進入備戰狀態，反覆琢磨該如何詮釋那份「克制卻溫熱」的情緒，「有些說不出口的感受，反而最有力量。」身為九把刀書迷的徐暐翔則笑說接到消息時受寵若驚，甚至還會半夜驚醒確認訊息真假，「一直想著自己真的可以這麼幸運嗎？」錄音時他以小說讀者的視角重新走進故事情境，細膩調整語氣與呼吸，只為撐起整首歌的情感重量。

