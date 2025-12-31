畢書盡自豪女兒世界只有他 怕她交男友：已經準備好棒球棍

畢書盡慶幸還是女兒眼中最帥的。（圖／侯世駿攝）

Bii畢書盡睽違近10年，今（31日）重返臺北跨年晚會。表演完，他接受媒體訪問，透露5歲女兒也守在電視前收看表演，更開玩笑說，「她的世界裡目前只有我是最帥的」。談到女兒未來交男友，他打趣表示，已經準備好棒球棍，「希望不要有人欺負我女兒」。

畢書盡演唱〈勢在必行〉、〈太陽陪著行星〉與〈Love More〉，並與女團GENBLUE幻藍小熊合唱韓國藝人ZICO與JENNIE的〈SPOT〉。不過，有網友注意到他疑似忘詞，他坦言平常很少獨唱〈勢在必行〉，「唸錯詞，所以唸回去感覺有點來不及，所以可能有點小失誤，大家如果感到不舒服很抱歉。」

廣告 廣告

畢書盡與幻藍小熊合唱〈SPOT〉。（圖／侯世駿攝）

回顧2025年，畢書盡表示，雖然發生了一些悲傷的事情，但希望大家能往前走。他說：「其實近期看了很多讓自己難過的新聞，我真的只希望大家平安，不要再發生這些事情，大家不要失去生命。」說到新年計畫，他預告將推出全新的合唱曲，勢必會讓粉絲相當驚喜。

原始連結

看更多 CTWANT 文章

阿嬤半夜買奶茶差2元！男子幫付後她卻不喝了 背後原因超鼻酸

差36歲爺孫戀掰！75歲男星「被戴綠帽」認了 未婚妻早已結婚有家庭

曹西平猝逝享壽66歲！上節目「總帶著哨子」原因曝光 還暗藏安全感