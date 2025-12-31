畢書盡跨年前收大禮！昔遭舉大字報罵「厚顏無恥」 神祕男被判拘役120天

男子因故舉大字報辱罵藝人畢書盡，遭法院判拘役120天。

藝人畢書盡（Bii）驚傳遭人在街頭公開羞辱！一名67歲的鍾姓男子因與畢書盡存在經紀報酬糾紛，竟憤而採取極端手段，2023年5月間多次在台北市熱鬧的西門町商圈、忠孝東路人行道及漢中街等地，擺放多張手寫的大字報，內容極盡誹謗與辱罵之能事。

根據判決書指出，鍾男在2023年5月6日於西門町開戰，指控畢書盡功成名就後住別墅、開豪車，卻背棄承諾，對待恩人視若無睹，甚至語帶威脅地寫下：「畢書盡，我能造就你，我也能毀了你，再給兩天時間，你叫我小心點，改天我被打，或無故失蹤，就是你指使的」。

4天後，鍾男攻勢升級，在忠孝東路二段人行道前再度擺放大字報，內容嘲諷畢書盡當初「像一隻土狗似的被親人踢來踢去」，是他接納才讓畢有機會回台灣發展。鍾男更在後續的大字報中直指畢書盡「狼心狗肺、厚顏無恥」、「無情無義」。

面對這些尖銳的指控，畢書盡不再隱忍，憤而提起刑事告訴。台北地院開庭審理時，鍾男辯稱是因畢書盡不履行「薪資分紅」承諾，才不得已寫字卡陳情。

然而，法官審理後認為，鍾男除了抱怨報酬糾紛外，還指責畢書盡「忘恩負義、酒後打老婆」等語，卻始終無法提出實質證據，足以認定具有「真實惡意」。台北地院於31日做出判決，依3個文字誹謗罪各判鍾男拘役50日，合併應執行拘役120日，若鍾男不想坐牢，可選擇易科罰金12萬元。全案仍可上訴。



