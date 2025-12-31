畢書盡跨年收大禮！遭舉大字報罵「狼心狗肺」 神秘男判拘役120天

跨年台北市府場，畢書盡演唱。李政龍攝



歌手畢書盡今晚台北跨年活動演唱，在此之前，收到一份跨年大禮！男子不滿畢書盡與畢父未履行出道前承諾，在街頭舉大字報辱罵「狼心狗肺、厚顏無恥」、「我能造就你，我也能毀了你」，遭畢書盡提告。台北地方法院今（31）日依3個加重誹謗罪判處男子拘役共120天，得易科罰金新台幣12萬元。全案可上訴。

被畢書盡提告的對象是鍾男。判決書揭露，鍾男在2023年5月間，多次在台北市西門町商圈、忠孝東路人行道等地，擺手寫大字報，辱罵「狼心狗肺、厚顏無恥」、「我能造就你，我也能毀了你」。

鍾男指控，多年前幫忙引薦畢書盡來台闖蕩演藝圈，沒想到人紅了，當初說好的報酬卻跳票。畢書盡不甘受辱提告。

鍾男主張畢書盡及其父親違背承諾、成名後拒不給付報酬，並反控畢氏父子涉犯詐欺得利罪。

檢方認定相關爭議屬民事糾紛，鍾男提告部分不起訴，但其張貼字報部分，依恐嚇危害安全、公然侮辱及加重誹謗等罪嫌提起公訴。

法官審理認為，「狼心狗肺」、「厚顏無恥」、「土狗」等語謾罵，均不在言論自由保障範圍內，依3個加重誹謗罪判處鍾男拘役共120天，得易科罰金新台幣12萬元，全案仍可上訴。

