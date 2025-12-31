畢書盡遭貼大字報辱罵「狼心狗肺」怒提告 判決結果出爐

【緯來新聞網】台北地方法院31日判決指出，鍾姓男子因張貼誹謗藝人畢書盡的字報，構成三項加重誹謗罪，合併判處拘役120天，得以新台幣12萬元罰金代替，案件仍可上訴。

畢書盡遭1男貼大字報辱罵「狼心狗肺」怒提告。（圖／翻攝畢書盡FB）

法院指出，鍾男於2023年5月在台北市西門町與忠孝東路等地張貼多張字報，公開指名辱罵畢書盡與其父親，內容包含「狼心狗肺」、「厚顏無恥」、「我能造就你，我也能毀了你」等語句，並指控畢家違背出道前報酬承諾。畢書盡不滿被公然羞辱，隨即提告。



根據檢方調查，鍾男主張自己早年曾協助畢書盡來台發展演藝事業，雙方簽有協議書，約定日後給付未來收入15作為回報。然而，鍾男未提出證據佐證誹謗內容，且所述與公共利益無關。法院認定相關行為超出言論自由範疇。



畢書盡2006年經鍾男引薦來台發展，2011年歸化中華民國國籍後服海軍役一年，退伍後以藝名「Bii」活動，成為台灣知名歌手，曾獲多項音樂獎項肯定。



法院審理指出，鍾男未選擇法律途徑處理爭議，反而以具威脅性語言與侮辱字眼在公眾場所張貼，損害對方名譽，並未展現悔意或與被害人和解。最終依加重誹謗罪判處三案，各拘役50天，合併應執行拘役120天，可易科罰金共新台幣12萬元，全案尚可上訴。

