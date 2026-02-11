畢書盡、徐暐翔搶看《功夫》 同框演員群狂讚：很厲害

畢書盡和徐暐翔演唱《功夫》主題曲，並與柯震東、王淨、朱軒洋見面。（圖／索尼音樂提供）

《功夫》由破億導演九把刀執導、改編自其《都市恐怖病》系列同名小說，歷時兩年、斥資3億台幣打造，集結戴立忍、柯震東、朱軒洋、王淨、劉冠廷領銜主演，主題曲〈想要保護的〉由Bii畢書盡和徐暐翔強強聯手對唱，兩人日前和主角演員柯震東、王淨和朱軒洋見面，四帥一美一起拍攝宣傳影片，威力強大。

拍攝宣傳影片過程十分愉快，畢書盡開心說：「演員們都很好相處，很快就可以進入狀況內，很厲害！」認為所有人一起搞笑真的很好玩。徐暐翔看到三位演員進門，感受到他們身上有很強的氣場，心裡驚呼：「哇！原來這就是明星魅力！」也大讚演員們的反應快，能精準掌握到需要呈現的效果。兩人皆表示影片裡演員們的表現很精彩，在電影演員的喜劇和感動、動作演技更有全面性地發揮，不看太可惜。

畢書盡和徐暐翔在日前搶先欣賞了《功夫》，畢書盡說：「整體非常的豐富，整場不冷場，我蠻喜歡搞笑片段，很歡樂，笑得很開心。」身為九把刀書迷的徐暐翔看了電影更是感觸深刻，「作為書迷的我，能見證許多書中名場面出現在大螢幕時，內心都感動不已⋯其中有一段是我在看小說時震驚不已的場景，能在大螢幕看到，真的是此生無憾，願望清單再達成一項。」

談到過年計畫，這段時間兩人沒有安排工作，都可以放年假，畢書盡已安排好帶家人一起出遊的行程，在過年時好好和家人相處；徐暐翔則是家人會北上一起過年，主要是家裡的貓年紀大了，需要照顧，因此家人配合他在台北過年，他也在年假期間開始練歌，「目前身體都已經恢復健康，年假一結束就馬上要展開第二張專輯的錄音了，大家可以期待一下了。」

