畢書盡「父親成通緝犯」25日出庭 曾被爸爸丟中國「打黑工」關係疏遠

畢書盡與父親都陷入官司困境。翻攝Instagram @official_bii

台韓混血歌手畢書盡（Bii）出道15年鮮少提及原生家庭，卻在近日被揭露，其台灣籍父親畢福鬢因誤信友人而涉重大逃漏稅案，兩度遭司法通緝，並將於本月25日再度出庭。據悉，畢父因2020年遭人冒用身分證成為「探索科技有限公司」負責人，該公司涉嫌自2009年至2014年間虛開497張統一發票、金額高達3.69億元，協助至少16家企業逃漏稅，另在畢父「被擔任」負責人期間，再虛開163張發票、逃漏稅額676萬元，罪嫌重大。

廣告 廣告

據壹蘋新聞網報導，中風後身體虛弱的畢父，2024年1月因返台就醫在桃園機場被逮，5月、7月兩度傳喚未到庭，再度被通緝。據庭訊畫面顯示，畢父行動不便、說話緩慢，因不諳中文且聽力受損，開庭時需友人從旁提點，甚至被法官當庭斥責。由於經濟困難，畢父請不起律師，法扶律師亦建議認罪。

畢書盡與前東家官司尚未結束。翻攝Instagram @official_bii

畢書盡與父親關係長期疏遠，早年曾因「想念家人又寂寞」在台灣酗酒誤事，被老闆李亞明送往中國深圳與父親團聚，卻遭父親直接丟進工廠「打黑工」長達9個月，返台後坦言內心留下「背叛感」。雖然父親年輕時曾是樂團主唱，是他走上歌唱路的最初動機，但父子倆多年來鮮少聯繫。畢父曾透露，「我們關係不算好」，上次見面已是4個多月前，刻意不讓兒子知道官司，以免畢書盡擔心。

畢書盡受訪時僅低調回應：「父親多年前已經有自己的家庭，對他的私事比較不清楚，謝謝關心。」巧合的是，畢父25日出庭當天，台北地院另一法庭也正進行與畢書盡相關的民事求償案，他與合作近20年的老東家「老鷹音樂」對簿公堂，被求償3000萬元。父子倆幾乎同時深陷訴訟，令人唏噓。



回到原文

更多鏡報報導

賓賓哥聲稱「遭友人隱瞞」 發布致歉聲明「尊重學校提告」

羅志祥被逼出手！遭傳乾爹身份不單純 怒追造謠者「絕不姑息」

專訪／簡廷芮爆偷情王品澔！老公好兄弟發聲了 連晨翔曾當伴郎曝夫妻現況