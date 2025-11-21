畢柳鶯倡議多年「斷食善終」石崇良：非常規醫療需更多討論

衛福部台中醫院復健科醫師畢柳鶯，因為不忍罹患小腦萎縮症的母親長年為病痛所苦，讓83歲母親在家「斷食善終」引發社會正反議論，多年前她開始倡議，協助無意識長期臥床者「斷食善終」，希望讓病人身體自然衰竭，以達到尊嚴、安詳離世的目的。

醫師畢柳鶯說道，「母親在很早期的時候就有講過，她不要像我表弟那樣，插著鼻胃管躺在床上，到了她末期，18年過去，沒有辦法翻身很容易嗆咳的時候，她就講說，夠了。」

不過醫界有一派認為這些病人是「被斷食」，不符合醫學倫理，畢柳鶯表示，雖然現行法規已有安寧療護與病主法，但實際情況是多數醫師不願拔管，畢柳鶯說，行醫45年見過太多病人在病床上苦撐、插滿管線，卻仍被無效醫療延長痛苦，例如植物人，家屬不忍心才會提出斷食往生的要求，所以畢柳鶯認為於情於理，自然死比醫療死更符合人道精神。

醫師畢柳鶯解釋，「假如這個病人是有自主意識，他因為這個疾病是無法治癒，然後痛苦難以承受，在國外他可能可以申請安樂死，那在台灣因為沒有，這樣子的話，選擇自我斷食那等於是另外一種替代方案。」

衛福部長石崇良則指出，「斷食善終這個方式，在目前來講並不是在我們常規的安寧療護裡面，所以需要更多的討論。」

而根據衛福部統計，去年2024年簽署病主法「預立醫療決定書」人數僅有2萬5000多人，石崇良表示，會持續推動讓末期病人得到高品質的安寧療護，並以「尊嚴善終」為最終目標，也會持續討論，期盼發展出符合民眾需要及期望的善終方式。