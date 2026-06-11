畢業典禮變政見發表會？桃議員擬提案：僅市長、議長可上台頒獎

畢業季來臨，桃園市各級學校接連舉辦畢業典禮。圖：資料照

畢業季來臨，桃園市各級學校接連舉辦畢業典禮，除了市長、副市長，地方民代也都受邀出席。有些貴賓僅上台頒獎、講了一句「畢業快樂」就下台，也有人藉由致詞時細數自己為學校爭取過的建設與資源。不過，適逢年底九合一大選，有人質疑議員或候選人上台致詞，是否讓校園活動變成「政見發表會」。對此，國民黨籍市議員詹江村今(11)日發文提到，他計畫在議會提案，讓畢業典禮只有縣市首長、正副議長可以上台頒獎。

詹江村說，畢業典禮、運動會、校慶都不應該是政見發表會，政治不應該帶入校園。這個會期他將提案，各級學校的畢業典禮，除了邀約縣市首長及地方正副議長頒獎之外，不應該再讓學生在酷日下暴曬，在寒風中顫抖，讓各個議員候選人上台，只為了聽取各議員候選人的政見。

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民進黨籍市議員余信憲也發文表示，桃園政治入侵校園的問題，其實比很多人想像的還嚴重。以前資訊沒那麼發達的時候，學校找民代進校園，主要是希望幫忙爭取經費，像是改善廁所、換新課桌椅、修繕校舍等等。但後來有些事情慢慢變了調。每到選舉期間，有些政治人物就開始把學校當成自己的宣傳場地。有的會要求夾帶文宣回家，有的透過活動增加曝光，甚至讓校長、老師和行政人員承受不少壓力。到頭來，最尷尬、最為難的，往往不是民代，而是學校。校長怕得罪人，老師怕被找麻煩，學生更不應該成為政治宣傳的工具。所以這次看到有國民黨議員提案，希望候選人不能進入校園從事選舉活動，他還滿期待的。如果這項提案願意跨黨派一起推動，他也會支持。希望市長張善政和教育局能站出來，成為所有校長、老師和教職員最強力的後盾。

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