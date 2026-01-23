畢業前夕弒母！「水果刀猛刺20刀奪命」外祖父母斷親情 追回愛女遺產

記者羅欣怡／桃園報導

桃園陳姓高職生弒母，外祖父母提告追回女兒遺產。（示意圖／翻攝自pixabay）

桃園陳姓高職生與母親相依為命，但卻在畢業前夕因不滿母親沒收手機和管教，趁媽媽熟睡時，持刀狠殺20多刀，媽媽最終傷重不治。一、二審法院重判19年10個月。痛失愛女的外祖父母請求陳男繼承權不存在，桃園地院民事庭審理後判准，改為外祖父母繼承167萬元。

這起逆倫血案發生在2024年6月，來自單親家庭的陳男是家中獨子，與母親一同住在桃園市八德區。2024年6月1日上午11時10分許，陳男到廚房拿了水果刀進入母親房間，朝向熟睡中的母親狂刺，每一刀都命中要害，陳母沒機會反抗，隨即陷入昏迷。陳男行兇後呆坐家中並報案，救護人員到場後先進行急救，再將陳母送往醫院搶救，但仍於當天下午宣告不治。

廣告 廣告

據了解，陳男平時無法控制情緒，媽媽生前管教嚴謹，案發當天又沒收他手機，讓陳男心生不滿；原本媽媽也要參加畢業典禮，但兒子卻在畢業前2天動手行兇，造成了一場無法挽回的悲劇。

由於陳男為獨子，也是法律上認定的第一順位繼承人，陳母死後留下167萬元現金和多張股票的遺產，爸媽得承受外孫弒母的事實，也要面對愛女的慘死，主張外孫故意殺害女兒，為確保法律地位並排除繼承上不安狀態，訴請法院確認被告陳男繼承權不存在。

法官認定，陳男故意殺害被繼承人的行為事實明確，且有刑事判決與起訴書為證，符合民法規定的喪失繼承權要件，判准外祖父母的請求。

更多三立新聞網報導

鄧佳華自爆坐牢秘辛！讚「大魚大肉」伙食很好：有長官特別交代

藍營初選爆內鬥！陳見賢認「一清被抓」秀良民證：用半輩子守護的尊嚴

偷情互喊寶貝！2寶爸激戰還「轉發炫耀」小三床事滿足狂讚…成鐵證

勇消詹能傑資歷20年！弟弟也是消防員 兄弟檔「滿門豪傑」…永遠少一人

