畢業前的推坑！hololive天音彼方力薦「魂系」神作 常闇永遠笑稱：卡關就怪妳

hololive JP 組四期生「天音彼方」（天音かなた）將於 12 月 27 日正式畢業，並在直播中明確表示沒有回歸或轉生的計畫。而在畢業倒數之際，天音彼方也積極的進行直播企劃，並和許多 holomen 陸續合作，其中就和同期的常闇永遠（常闇トワ）進行了兩人組合「ORIO」最後的對談直播。天音在對談中極力推薦 常闇永遠把《艾爾登法環》（Elden Ring）等高難度「魂系遊戲」列入未來的遊玩清單，希望好友能在她離開後挑戰自我。

2022 年兩人成立的新組合 ORIO。（圖源：YouTube@TokoyamiTowa／hololive）

廣告 廣告

對談中，常闇永遠問天音彼方她玩過最喜歡的遊戲是什麼，因為她以後可能會考慮玩那些遊戲。結果天音彼方馬上就回應《艾爾登法環》，還推薦了像是《隻郎：暗影雙死》和《黑暗靈魂》，結果常闇永遠直接說：「下一個問題」想要裝傻。但最後常闇永遠還是同意把《艾爾登法環》加入願望清單，更開玩笑的表示如果她真的玩這款遊戲，就要把天音彼方的照片放在身後，這樣當她卡關時，就可以全部都怪天音彼方。

天音彼方聽了也幽默回應，表示就算畢業了也會潛伏在留言區，混在其他觀眾裡面當「指揮廚」碎碎念。兩人不只回憶了出道 6 年來的種種辛苦與趣事，也談到了當初作為最後兩名四期生出道的壓力（當年天音彼方、桐生可可、角卷綿芽是在 12/27~29 出道，而常闇永遠和姬森璐娜則是 4 天後的 1/3~4）。天音彼方在對談最後感性表示，雖然即將離去，但會像父母一樣在後方默默支持著四期生。常闇永遠也祝福天音在畢業後能好好休息，調整好身心狀態迎向新的開始。