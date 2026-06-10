畢業即失業！社會新鮮人求職恐慌怎麼辦？精神科醫授「心理調適3招」

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6月鳳凰花開，大學校園裡洋溢著拍畢業照的歡笑，但當大學畢業生們脫下學士服、準備走出象牙塔時，這段從「大學生」到「職場人」的雙重身份轉換，卻讓許多人心中頓時湧現巨大的焦慮與迷惘。不想陷入社會新鮮人求職恐慌，醫師提供3大指南，別讓畢業季變焦慮季。











草屯療養院兒少精神科主任許維堅表示，從單純的校園跨入強調績效與人際應對的職場，許多年輕人會出現求職焦慮或職場適應障礙。這並非單純的「抗壓性不足」，而是心理健康面臨新階段的考驗，新鮮人需要給自己多一點適應時間，並學會運用對的策略來跨越這道人生關卡。

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求職不順恐致適應障礙症



許維堅說明，臨床上常有社會新鮮人因求職不順或難以適應職場文化而就醫，其壓力首先來自未知帶來的求職焦慮，面對履歷石沉大海、面試挫折或職涯迷茫，極易陷入自我懷疑，甚至引發失眠、頭痛與胃痛等身心症狀。

此外，因職場人際與角色的重新定義，相較於校園犯錯有師長包容，職場必須承擔實際的勞動責任，並面對主管、同儕與客戶等多向度的人際應對。許維堅指出，當理想與現實產生巨大落差，便容易引發情緒低落、易怒、甚至抗拒上班的「適應障礙症」。

許維堅進一步解釋，許多青年在學生時期可能就有些微的焦慮或完美主義傾向，而職場巨大的環境變遷，往往成為引爆心理壓力的關鍵轉折點。面對告別校園後的這場人生大考，許維堅主任提供新鮮人3項實用的心理調適建議：

容許自己有「新手過渡期」：沒有人天生就是職場達人，將初入職場的前3個月視為學習與適應期，降低對自己的過度期待，允許犯錯並從中修正。 建立客觀的「自我對話」：遭遇面試拒絕或主管糾正時，練習將「我做得很差」的自責，轉化為「這是一次學到經驗的機會」，避免陷入全盤自我否定。 維持良好的生活常規：即使在待業或剛入職的混亂期，也要維持規律作息、充足睡眠與運動，因為身體的穩定是心理抗壓的基石。

新鮮人3項心理調適建議









許維堅建議，如果焦慮、失眠或情緒低落的情況持續超過兩週，且已嚴重影響日常生活與工作表現，建議勇敢尋求專業協助。

衛生福利部草屯療養院院長丁碩彥提醒，年輕時照顧好自己的心，是未來工作能走得長遠的重要關鍵。剛進社會的新鮮人，雖然到處都是新挑戰，但只要給自己一點時間調整步伐、放寬心，這些壓力都會變成讓自己更強大的養分，期盼大家都能在工作與生活之間找到舒服的平衡，踏實、自信地過好每一天。

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本文授權轉載自《優活健康網》，原文為畢業即失業！社會新鮮人求職恐慌怎麼辦？精神科醫授「心理調適3招」