畢業即將當兵？彰化役男1月展開體檢報到

（觀傳媒彰化新聞）【記者陳雅芳／彰化報導】當兵第一關正式啟動！彰化縣115年度第2階段役男徵兵體格檢查，將於115年1月2日至14日上午在衛福部彰化醫院辦理，縣府提醒役男務必依指定時間報到，並注意96年次役男自明年起出境須經核准。

準備當兵了嗎？彰化縣第2階段役男徵兵體檢1月2日起於彰化醫院辦理。（彰化縣政府提供）



彰化縣政府辦理115年度第2階段役男徵兵體格檢查，檢查時間自115年1月2日至1月14日上午，地點設於衛生福利部彰化醫院。每日分兩個場次進行，第1場次為上午8時、第2場次為上午9時，最遲須於上午11時前完成報到，逾時將不受理。

廣告 廣告

縣府民政處指出，本階段體檢對象為115年度高中及大學應屆畢業役男，以及接受分階段軍事訓練者。受檢役男務必依體檢通知單所載時間準時前往，並攜帶體檢通知單、國民身分證正本、近3個月內1吋正面半身彩色脫帽照片1張及印章，當日請穿著輕便服裝與便鞋；配戴隱形眼鏡者，請改戴一般眼鏡以利視力檢查。

準備當兵了嗎？彰化縣第2階段役男徵兵體檢1月2日起於彰化醫院辦理。（彰化縣政府提供）



民政處表示，役男可向就讀學校或服務單位申請公假。若曾罹患疾病、就讀身心障礙特殊教育班或學校者，請攜帶相關診斷證明及病歷資料，於檢查時主動向醫師說明，以利體位判定；另已領有身心障礙或重大傷病證明，且符合免役體位判定標準者，可免參加體檢，檢具相關證明送戶籍所在地公所轉縣府徵兵檢查委員會審議。

縣府指出，彰化縣役男徵兵體檢由內政部指定醫院-衛福部彰化醫院統一辦理，第1階段體檢已於114年10月20日至12月11日完成。為協助役男順利銜接後續抽籤及徵集入營作業，縣府續辦第2階段體檢，期盼役男儘早完成兵役程序。

準備當兵了嗎？彰化縣第2階段役男徵兵體檢1月2日起於彰化醫院辦理。（彰化縣政府提供）

此外，縣府也特別提醒，民國96年次役男自115年1月1日起已達法定兵役年齡，具役男身分，出境須事先申請核准。短期（4個月內）出境可至內政部役政司「役男短期出境線上申請系統」辦理；其餘役男出國、就學或僑民役男相關規定，均可至內政部役政司網站查詢。

如有兵役相關疑問，可電洽彰化縣政府民政處服務專線04-7531751、04-7531735。