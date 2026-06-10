畢業季求職正當時 羅東就業中心聯合徵才 釋出超過600個工作機會
▲畢業季求職正當時，北分署羅東就業中心聯合徵才釋出超過600個工作機會，六月十三日上午舉辦「宜蘭地區聯合徵才活動」，歡迎應屆畢業生及有求職、轉職需求的民眾踴躍參加。（記者董秀雲攝）
畢業季來臨，為協助青年學子順利銜接職場，同時滿足企業人才需求，勞動部勞動力發展署北基宜花金馬分署羅東就業中心將於六月十三日星期六上午九時三十分至十二時三十分，在國立宜蘭大學學生活動中心舉辦「二O二六宜蘭地區聯合徵才活動」，邀集三十家優質企業共同參與，提供近600個工作機會，歡迎應屆畢業生及有求職、轉職需求的民眾踴躍參加。
此場活動計邀集三十家事業單位參與徵才，提供600個以上全職及部分工時工作機會。其中，全職職缺包含製造業十五家提供二二九個職缺，觀光旅宿業九家提供一七二個職缺，批發零售業二家提供四十三個職缺，運輸業一家提供廿九個職缺，其他服務業及營建工程業三家合計提供五十八個職缺。整體職類涵蓋工程技術、行政管理、業務行銷、餐飲服務、照顧服務及各類專業技術等領域，平均薪資約新臺幣三萬七千元，供求職民眾依個人專長、興趣及職涯規劃選擇適合職缺，以促進順利就業。為使在學青年、二度就業及具彈性工時需求民眾有更多選擇，現場另有導覽解說員、門市人員等部分工時職缺共計六十個，提供彈性就業機會。
北分署羅東就業中心表示，此次徵才活動提供求職者與企業直接面談平台，不僅可縮短履歷投遞與面試等待時間，也能一次接觸多家企業，有效提升媒合效率與錄取機會。民眾如欲進一步了解職缺資訊、津貼申請或創業相關內容，歡迎洽詢羅東就業中心（0三-九五四二O九四）。
除企業徵才服務外，活動現場亦規劃多元就業及創業資源專區，由就業服務人員提供職涯諮詢、就業促進措施及各項就業資源說明，協助求職民眾掌握最新就業資訊，提升職場競爭力。同時，北分署宜蘭訓練場提供職業訓練課程與技能培訓資訊，協助民眾強化專業職能。此外，現場邀請五家參與「微型創業鳳凰」計畫的創業店家分享創業歷程與實務經驗，並安排專人說明勞動部創業諮詢及輔導措施，協助有意投入創業的民眾了解相關內容與支持方案，開創職涯發展新方向。
為提供更完善的就業服務，活動現場特別設置「獎補助專區」、「諮詢區」及「托育專區」。其中，「獎補助專區」針對符合資格且錄取專區指定職缺之求職者，於到職後除原有薪資外，得依規定申請相關就業獎助津貼，現場並安排專人說明申請資格及補助內容，協助民眾善用政府就業資源。「諮詢區」則提供工讀、兼職職缺資訊及履歷健診服務，由專業就業服務人員協助求職者釐清職涯方向、盤點個人優勢，提升求職準備度與就業競爭力，並提供更多元的就業選擇。此外，為營造友善求職環境，現場亦設置「托育專區」，由具專業經驗的幼保人員協助照顧幼兒，讓育有學齡前子女的求職者能安心參與面試及徵才活動，兼顧家庭照顧與求職需求。
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