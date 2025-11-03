畢業就創業 邱映榕打造貝果傳奇

嘉義大學企管系邱映榕今年七月畢業，她選擇更有挑戰性的「創業」這條路；特別的是，她的創業項目並非大學主修的企業管理，而是她的興趣「烘焙」。邱映榕從小愛吃麵包，加上在嘉大就讀時加入「食農教育」推廣團隊，對於麵包的原料來源及成分非常重視。她開始學做麵包，最拿手的品項就是她最愛的貝果。她堅持少油、少糖、無添加的牛奶貝果，從六顆貝果起家，「日央手作」這個貝果專賣店品牌就在她大學畢業前誕生了。（見圖，嘉大提供）

她獨自創業，一人包辦貝果的研發、製作、行銷與財務，企業管理五大核心功能「產、銷、人、發、財」一手包辦，她也善用網路行銷導入7-11賣貨便平台，打造溫度與效率兼具的甜點品牌。邱映榕深知，品牌不能只靠產品，更需要情感連結，因此親自經營粉專，透過IG限動及直播帶大家做「夢想版」貝果，幫助粉絲重拾對生活的熱情、共創願景。看到邱映榕自信地說明產品理念，大家驚訝發現她原來是一個剛踏出大學的社會新鮮人，而能夠有這樣從容應對的社交表現，歸功於大學四年參與活動的經驗累積。

長達三年的食農教育推廣經驗，「三食觀念」－食農、食育、食安深深烙印在邱映榕的心裡。身為烘焙業者，她更加重視原物料來源及投保產品責任險等，讓消費者能有更完善的保障。回顧創業歷程，感謝嘉大提供豐富的學習資源與指導，讓她的創業贏在起跑點上，也衷心期望大學生能善用學校資源，為自己的人生履歷創造更多亮點。