畢業就買車？國泰金MA「首年年薪破百萬」 77個名額搶破頭

想捧金飯碗看這邊！國泰金控暨五大子公司2026年徵才計畫正式啟動，預計招募逾7,600名新血。因應AI浪潮，今年狂缺800位數位科技人才；而最受矚目的MA儲備幹部計畫更開出77個名額，首年年薪就有機會挑戰百萬，3月將前進台大、成大校園搶人！（圖／國泰提供）

想在2026年搶捧金融業「金飯碗」的求職者注意了！國泰金控暨旗下五大子公司正式宣布啟動年度徵才計畫，預計釋出超過7,600個內外勤職缺。面對AI浪潮席捲全球，國泰金今年特別鎖定「數位科技」人才，職缺數突破800大關，已連續四年正成長；而最受應屆畢業生矚目的「三大儲備幹部（MA）」計畫，今年共開出77個名額，更加碼祭出「首年挑戰百萬年薪」的優渥待遇，向各路跨域好手招手。

AI人才需求爆棚 狂缺800人

國泰金控表示，因應AI代理（AI Agent）技術快速演進，集團正積極推動金融科技與AI創新，將AI從輔助工具升級為能自主協作的智慧夥伴。這波數位轉型浪潮直接帶動了科技人才的需求，今年預計招募超過800位數位菁英，包括AI資料分析師、雲端技術人才及應用系統開發工程師等。

集團內部對於數位人才的需求可說是遍地開花。國泰人壽運用生成式AI推動保險業務智能化；國泰世華銀行因應數位上雲及海外布局，急需AI治理與應用場景規劃人才；國泰產險聚焦數據自動化與雲端架構；國泰證券與國泰投信則分別致力於打造無斷點投資平台與導入國際級資產管理系統。這些職缺不僅限於金融背景，更歡迎擁有資訊科技底蘊的跨域人才加入。

MA首年百萬年薪 3大組別一次看

至於每年競爭最激烈的「儲備幹部」計畫，今年將於2月中旬至3月底開放申請，共釋出77個名額。其中，國泰金控的GMA（Group Management Associate）預計招募12人，透過兩年半的跨子公司輪調，培育具備策略高度的「金融策略家」。

值得注意的是，國泰人壽今年首度攜手國泰投信，招募10位CIM（Cathay Investment Manager），入選者將在兩大金融體系進行前、中、後台輪調，目標是培養出股票、債券與外匯專業的財務菁英。而國泰世華銀行CMA（Cathay Management Associate）則大舉招募55人，鎖定個金、法金、AI商業分析等五大領域，尋找未來的銀行中高階管理人才。

打造共融職場 3月校園徵才開跑

國泰金控強調，集團秉持「Place for All」的核心理念，致力打造友善包容的職場環境，讓不同背景的人才都能發光發熱。國泰金控將於3月7日現身台大校園徵才博覽會，並於3月15日參與成大南區就業博覽會，屆時將有專人現場解說職缺細節與職涯發展藍圖，想挑戰高薪與跨域發展的新鮮人，千萬別錯過這次機會。

