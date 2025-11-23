畢業後想和男友租屋！家人不同意要求「先存錢買房」 網建議：要長久規劃

[FTNN新聞網]實習記者陳予芊／綜合報導

房價不斷上漲，大家在買房時也越來越謹慎，然而，對於第一次離家、正準備開始獨立生活的年輕族群，究竟是應該先租屋累積經驗，還是應該咬牙存錢買房，也常讓人感到迷惘。近日，有網友發文表示，自己原本打算與男友一起搬出去租屋，卻因為家人的一句話，突然陷入兩難，不知道是否真的該為了搬出去而開始存頭期款。

有網友鼓起勇氣向家人提出想搬出去住的想法（示意圖／Unsplash）

一名網友日前在Dcard上以「人生真的該存錢買房嗎」為題發文，表示自己從小到大都住在家裡，完全沒有搬出去過。她最近鼓起勇氣向家人提出想搬出去住的想法，沒想到家人卻認為若要搬出去，就應該直接買房，因此要求她「先存頭期款，再搬出去住、開始繳房貸」。

原PO也透露，男友的看法完全不同，認為在現階段收入與生活開銷下，買房根本不切實際，兩人本來就說好畢業後要先一起租屋，累積同居經驗再慢慢規劃未來。面對男友和家人態度不一，她也坦言兩邊的意見都能理解，但自己其實也確實想趕快搬出去住，苦惱不知道該及時行樂還是考慮長久規劃，因此想詢問網友們的看法。

貼文曝光後立刻引起討論，網友們紛紛在底下留言回應，不少網友認為她不必急著買房，「台灣房買了就是壓一輩子，零生活品質，除非你的薪水是平均薪資的3倍左右才會比較舒服」、「如果你才20幾歲真的不要衝動買房，天知道你未來幾年會不會有其他想法，換工作、換男友、身體出狀況、想出國讀書打工等等」、「量力而為，但不論是否買房，都應該長久規劃」。

也有網友提出建議，「評估自己負擔的起，不要太壓榨生活品質，日後繳不出來也可以慢慢賣」、「你先慢慢存錢，可以先租找便宜的，如果要和男朋友一起搬出去住，至少是2人負擔房租，但買房也絕對不是不可能啊」、「買房子說到底是為何老有所依，如果你有完善的規劃租房子也不是不行，只是我們的法規對於老人租房的保障沒有很完善，所以才會推買房」。

