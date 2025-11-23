畢業後想和男友租屋！家人不同意要求「先存錢買房」 網建議：要長久規劃
[FTNN新聞網]實習記者陳予芊／綜合報導
房價不斷上漲，大家在買房時也越來越謹慎，然而，對於第一次離家、正準備開始獨立生活的年輕族群，究竟是應該先租屋累積經驗，還是應該咬牙存錢買房，也常讓人感到迷惘。近日，有網友發文表示，自己原本打算與男友一起搬出去租屋，卻因為家人的一句話，突然陷入兩難，不知道是否真的該為了搬出去而開始存頭期款。
一名網友日前在Dcard上以「人生真的該存錢買房嗎」為題發文，表示自己從小到大都住在家裡，完全沒有搬出去過。她最近鼓起勇氣向家人提出想搬出去住的想法，沒想到家人卻認為若要搬出去，就應該直接買房，因此要求她「先存頭期款，再搬出去住、開始繳房貸」。
原PO也透露，男友的看法完全不同，認為在現階段收入與生活開銷下，買房根本不切實際，兩人本來就說好畢業後要先一起租屋，累積同居經驗再慢慢規劃未來。面對男友和家人態度不一，她也坦言兩邊的意見都能理解，但自己其實也確實想趕快搬出去住，苦惱不知道該及時行樂還是考慮長久規劃，因此想詢問網友們的看法。
貼文曝光後立刻引起討論，網友們紛紛在底下留言回應，不少網友認為她不必急著買房，「台灣房買了就是壓一輩子，零生活品質，除非你的薪水是平均薪資的3倍左右才會比較舒服」、「如果你才20幾歲真的不要衝動買房，天知道你未來幾年會不會有其他想法，換工作、換男友、身體出狀況、想出國讀書打工等等」、「量力而為，但不論是否買房，都應該長久規劃」。
也有網友提出建議，「評估自己負擔的起，不要太壓榨生活品質，日後繳不出來也可以慢慢賣」、「你先慢慢存錢，可以先租找便宜的，如果要和男朋友一起搬出去住，至少是2人負擔房租，但買房也絕對不是不可能啊」、「買房子說到底是為何老有所依，如果你有完善的規劃租房子也不是不行，只是我們的法規對於老人租房的保障沒有很完善，所以才會推買房」。
更多FTNN新聞網報導
買房選林口還新莊好？他看「7字頭價格」崩潰 網提1點為優先考量
豪宅市場冷颼颼、這戶逆勢賺！天母「11年毛胚戶」竟漲3,042萬 開價打8折成交
不婚不生就不用買房？他打算租房「退休回爸媽家住」 網一聽全搖頭：誰說一定是你的
其他人也在看
帕金森氏症不只缺多巴胺？醫師揭大腦發炎真相：出現這四徵兆快自救
[Newtalk新聞] 一般人普遍認為帕金森氏症的主因是腦內多巴胺不足，治療多著重於補充藥物。然而，基因醫師張家銘指出，這其實是大腦「抗氧化力」與「發炎開關」的失衡戰爭。根據2025年最新研究，關鍵在於體內Nrf2與NLRP3兩大路徑的拉鋸，若出現腦鈍、腸胃慢、睡眠差或手抖這四徵兆，恐是隱性發炎警訊。透過深色蔬菜與運動等方式，即能有效自救。 張家銘在社群平台分享，門診中常有家屬感到無力，詢問為何長輩明明按時吃藥且天天運動，手抖症狀卻仍愈來愈明顯。他解釋，帕金森氏症絕非只有「多巴胺變少」這麼簡單，大腦真正的戰場是氧化壓力與神經發炎彼此糾纏的長期拉鋸，就像一對「互相牽動的開關」，一旦失衡就會讓原本能自我修復的大腦陷入退化。一篇2025年發表在《Molecular Neurobiology》的綜論，深入探討這背後的分子機轉，特別是「抗氧化總指揮」Nrf2路徑與「神經發炎開關」NLRP3發炎小體之間的拉鋸戰。 針對大腦退化的成因，張家銘說明，許多人其實早有「氧化壓力太高」的身體警訊，例如動不多但一直覺得累、晚上睡再多早上還是醒不來，或是情緒變得低落。這些不只是壓力或年齡問題，而是大腦的能量系統新頭殼 ・ 1 天前
台中又見行人地獄！74歲翁過馬路 遭撞飛送加護病房
台中1名李姓老翁（74歲），今天清晨5點多，行經台灣大道3段走在行人穿越道過馬路，沒想到開著小貨車的陳姓男子（46歲）右轉台灣大道時，疑因未注意將李男撞飛，李男當場頭部、左手撕裂傷，送醫後因氣胸住進加護病房觀察中。台中市消防局今天清晨5點58分接獲民眾報案，指稱西屯區文心路3段與台灣大道3段發生車禍自由時報 ・ 33 分鐘前
頂級私宅 導入商務俱樂部概念
豪宅市場進入新世代，品牌建商不再只是比拼建築規格或外觀設計，更積極透過「有感公設」切入住戶日常，藉此創造社交與人脈價值。舜元建設以運動社交場域打造「三球野奢宅」的新型態住宅，雙橡園開發深化酒店御邸式服務，陸府建設以「森活聚落」導入生活策展，龍寶建設則透過跨社區的臻邸活動凝聚情感，顯示高端市場已從單純的硬體奢華，轉向兼具社交互動與生活體驗的軟實力競爭。中時新聞網 ・ 1 天前
北市立動物園生態Zoo跑 體驗野性再現 (圖)
台北市立動物園舉辦「111週年『生生不息』公益生態中央社 ・ 45 分鐘前
限貸令逼出借貸浪潮？五大行庫「週轉金9,940億」年增近2成 創今年新高
[FTNN新聞網]財經中心／綜合報導限貸令導致購屋的自備款壓力比預期更大，銀行週轉金放款也明顯上升。台灣房屋觀察中央銀行五大行庫新承做貸款數據，今（2025...FTNN新聞網 ・ 1 天前
房價打不下來？ 內行人揭「3支撐關鍵」：別奢望崩盤
房價打不下來？ 內行人揭「3支撐關鍵」：別奢望崩盤EBC東森新聞 ・ 1 天前
AI深偽影片稱低調赴中 王世堅澄清：我一直都在台灣
政治中心／林彥君、宋弘麟台北報導AI深偽影片，又找上綠營政治人物，這次目標是王世堅！影片中他拿著自拍桿，對著鏡頭說，雖然是綠營的人，但他去中國不代表民進黨，從臉到髮型都逼真還原，但卻是說著一口中國口音，影片在網路瘋傳之後，王世堅也在臉書上緊急發聲明澄清，一直都在台灣，大家不要被騙了。民視 ・ 1 小時前
中職／已經到軟銀鷹參觀球場設施！ 徐若熙透露與王貞治吃晚餐
味全龍本土王牌徐若熙，今年季末行使旅外球員權利，美、日職球團都表達網羅意願，並邀請徐若熙到球場設施參觀，徐若熙證實已經有去福岡軟銀鷹球場，也和會長王貞治吃晚餐，美職球團還沒開始，不過之後有機會也會去看看。三立新聞網 setn.com ・ 28 分鐘前
影/救不回來！基隆88歲翁「天公爐前引爆炸藥」臟器甩出慘死
基隆市今（23日）上午發生一起爆炸死亡慘案，有位高齡88歲的阿公，竟然跑到廟裡引爆炸藥，當場臟器被炸出外露，送醫搶救仍宣告不治，案發的驚悚過程也全曝光。中天新聞網 ・ 48 分鐘前
桌球》球王之戰！王楚欽輸球爆氣「頭槌球桌」全場驚呆
在大陸第15屆全國運動會（全運會）男子桌球團體賽決賽中，北京隊王楚欽與上海隊樊振東上演頂尖對決，被外界視為真正的「球王之戰」。最終樊振東以3比1獲勝，而王楚欽在落敗瞬間因情緒激動，竟將頭「狠狠撞向球桌」，這一幕迅速引發球迷熱議。中時新聞網 ・ 1 天前
投資12.5兆換降低5%關稅？翁履中示警「慘痛代價」 曝台日韓最致命差異
《金融時報（Financial Times）》報導，台美關稅協議已達成共識，台灣將透過投資4000億美元（約12.5兆新台幣）換取關稅下降5個百分點；在經濟部長龔明鑫重申「尚未確定」的同時，旅美教授翁履中指出，雖然日韓台對美投資金額看似接近，但三國最大差異在於台灣的GDP與財政量體遠小於日韓，加上台灣將製造能力、人才等「生財工具」一併輸美，將嚴重稀釋台灣的不......風傳媒 ・ 26 分鐘前
基隆翁進宮廟拜拜「身上鞭炮爆炸」 姪子錯愕：平常沒異狀
今日上午8時許，基隆市調和街上萬安堂宮廟發生一起意外，現場疑似氣爆，警消人員獲報後到場，發現有一名男子臟器外露，緊急將男子送往醫院急救；根據現場人員指出，男子當時疑似在身上綁爆裂物後自燃導致意外，而男子的姪子接獲消息後，表示自己也嚇了一跳，對此感到相當意外。TVBS新聞網 ・ 1 小時前
日本住宿狂降價！旅日達人點名「3大熱區」一票人點頭
生活中心／張予柔報導日本首相高市早苗近期在國會表態「台灣有事就是日本有事」，此言論不僅引發中日關係緊張，也在旅遊市場掀起波瀾。中國政府先呼籲民眾勿赴日旅遊，導致多數旅行團及自由行旅客退訂行程，又宣布暫停進口日本水產品，這也讓台灣網友注意到，日本部分地區的住宿價格出現波動。對此，旅日達人林氏璧也分析了價格下滑的原因。民視 ・ 1 天前
傳台灣將投資美國12兆 鄭麗君這句話被酸爆
[NOWnews今日新聞]台美關稅進入最後磋商階段，英國《金融時報》日前引述多位知情人士說法，指出台灣可能投資美國4,000億美元（約新台幣12兆元），就有網友拿過去駐美副代表楊懿珊的言論，狠酸負責對...今日新聞NOWNEWS ・ 3 小時前
又要變天了！下週「這天」暴跌10度 一圖看未來天氣
今（22）日環境仍吹東北風，各地早晚偏涼，不過隨著冷空氣逐漸減弱，白天溫度持續回升。氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」表示，下週二將有新一波東北季風再度南下，氣溫大跌10度左右，北部、宜蘭最低下探16-18度左右，其他地區也會掉回20度。三立新聞網 setn.com ・ 21 小時前
賴清德讚台灣人有錢有閒！他引韓國瑜金句狠打臉 網全暴動
韓國女團TWICE在高雄舉辦演唱會，總統賴清德21日表示，許多人不僅有錢而且有閒，可以還買演唱會的門票去觀賞，也代表台灣這幾年來的經濟進步，提供本土藝術創作者發揮的空間，引發爭議。有粉專直言比起賴清德，立法院長韓國瑜金句「莫忘世上苦人多」，到現在都還貼近老百姓。此話一出，湧入破千網友的大讚。中天新聞網 ・ 1 小時前
曾經的奪冠功臣 道奇拜了6月TJ手術的昔日終結者菲利浦斯
今年完成世界大賽2連霸的洛杉磯道奇今（22日）再傳出球員異動，由於今天是大聯盟不續約（Non-tender）最後期限，他們確定不與今年6月剛動完TJ手術的前終結者菲利浦斯（Evan Phillips），但棒球事務部總裁Andrew Friedman仍強調，他們有意願再次簽回他。太報 ・ 1 天前
新北市長夢碎？最新民調曝「4人選互比慘墊底」 黃國昌尷尬回應了
即時中心／黃于庭、陳治甬報導民進黨持續布局2026地方選戰，新北市長拍板立委蘇巧慧上陣，國民黨則以台北副市長李四川、新北副市長劉和然呼聲較高，另民眾黨主席黃國昌先前也表態，有意爭取市長大位。不過據最新民調顯示，若「藍白合破局」成3黨對決之下，黃國昌與其他3人相比均墊底。對此，黃國昌今（22）日也做出最新回應。民視 ・ 23 小時前
這波冷空氣來真的！氣象署示警下週三氣溫大跳水 最冷時間曝
[Newtalk新聞] 今(22)日受東北季風影響，北部及東北部有雨，氣象署指出，明(23)日起水氣減少，各地天氣轉乾，氣溫回升。不過好天氣持續不久，下週二(11/25)起另一波東北季風南下，北台灣將再度轉濕冷，週三(11/26)低溫恐下探16度，民眾應留意氣溫劇烈變化。 根據未來降雨趨勢圖顯示，今(22)日東北季風增強，迎風面的北部、東半部地區有局部短暫雨，其中基隆北海岸及宜蘭降雨較明顯，中南部則維持多雲到晴。到了週日(11/23)，環境轉乾，東北季風減弱，全台降雨顯著減少，僅東半部有零星雨勢，是未來一週天氣最穩定的一天。週一(11/24)水氣稍增，東半部降雨機率略微提高，但整體仍屬舒適。 氣象署進一步強調，天氣轉折將出現在下週二(11/25)。屆時另一波東北季風增強，影響時間預計持續至週五(11/28)。這波冷空氣伴隨水氣較多，北部及東半部地區將轉為陰雨天氣，降雨範圍擴大，中南部雲量也會增多。 今(22)日北台灣整天濕涼，氣象署表示，未來一週溫度趨勢低溫約18至20度，高溫僅22度左右；中南部早晚亦涼。隨著週日(11/23)至週一(11/24)東北季風減弱，各地氣溫將明顯回升，北部新頭殼 ・ 20 小時前
日本政府直球對決！外務省罕見公開「1真實資料」 狠打臉中共
中日關係在「台灣有事」議題上持續緊繃之際，中國外交部領事司於14日晚間突發布一則措辭罕見的通告，提醒中國公民「近期暫勿前往日本」，公告中的原因竟是「中國公民在日本安全環境持續惡化」近日更傳出有近50萬張中國赴日機票遭取消。對此，日本外務省21日直接公布日本警察廳的統計數據，打臉中國政府。三立新聞網 setn.com ・ 6 小時前