畢業旅行成17死悲劇！哥倫比亞校車墜谷 救援畫面曝

哥倫比亞校車畢業旅釀成慘劇。（示意圖／翻攝自pexels）





哥倫比亞安蒂奧基亞省（Antioquia）發生重大交通意外，高中畢業生搭乘巴士要去畢業旅行，沒想到回程途中駕駛疑似精神不濟打瞌睡，導致車輛衝出道路、翻落山谷，造成至少17人死亡、20多人受傷，許多家長接到噩耗悲痛不已。

根據外媒報導，事故發生在週日（14日），這輛校車原本載著來自麥德林近郊貝約市的高中生，結束在加勒比海沿岸的畢業旅行後準備返回，途中卻在山區道路突然失控，整輛車墜落約76公尺深的山谷，一名生還學生回憶當下情況，仍心有餘悸地說：「我原本在睡覺，突然聽到尖叫聲，之後就什麼都不記得了。」

當地警消獲報後立即前往救援，由於地形險惡，救難人員只能以擔架，將傷者一一從山谷中抬出，救援過程相當困難。當天晚間，官方確認事故造成16名學生和巴士駕駛死亡，此外還有20多人受傷，其中3人是重傷，情況相當危急，另有18人倖存，並送往醫院治療。初步研判疑似是司機途中打瞌睡才釀成悲劇，事故原因目前仍在調查中。

當地省長倫東（Andrés Julián Rendón）表示，學生們才剛在海邊歡慶畢業，沒想到回程竟發生悲劇，「在12月這樣的節慶時刻，這對整個社區來說都是非常沉痛的消息。」

哥倫比亞總統古斯塔沃‧佩特羅（Gustavo Petro）也在社群平台X上發文致哀，向家屬表達慰問，表示：「我最不喜歡聽到的，就是年輕人離世的消息，尤其是他們正要去學習或只是單純、快樂地出門放鬆的時候遭遇不幸。」

