畢業生奉茶謝師 感恩祝福陪伴成長路

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雲林古坑「桂林國小」舉辦感恩奉茶，有學生感動到淚流不止，當場和老師擁抱；現場還有靜思語教學，並且介紹花蓮光復洪災、雨鞋超人幫忙清掃家園的善行，希望學生畢業之後，也能行善助人。

「深深的一鞠躬，老師在流眼淚了啦。」

雲林古坑桂林國小畢業生恭敬地向師長奉茶，這茶喝在嘴裡，暖在心裡，回想起六年來朝夕相處的點點滴滴，老師的眼眶充滿淚水，學生更是激動到頻頻拭淚。

老師緊握學生的手，再摸摸臉頰，就像媽媽疼愛自己的小孩，轉眼之間，大家哭成一團，感恩和祝福之情，溢於言表。

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「眼眶紅了。」

畢業生 張育瑗：「我覺得很感謝(老師)他們，因為他們教了我很多事情。」

畢業生 徐巧恩：「很多老師都教不同的，讓我學到很多，讓我能夠把那些知識用到很多的地方。」

校方和慈濟志工也安排了靜思語教學，同時也播放花蓮光復鄉洪災，雨鞋超人幫忙災民清掃家園的畫面，讓小朋友了解，看見苦難，每一個人都應該互相幫助。

校長 林益源：「告訴我們小朋友，做善事可以見賢思齊，我們有很多實際的，雨鞋超人的例子。」

慈濟志工 林菲瑜：「讓孩子們更加知道，好事不能少我一人，做壞事不能多我一人的意義。」

桂林國小師生相處融洽，校方希望每一位畢業生，繼續帶著這分感動與感恩，在社會上行善助人。

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