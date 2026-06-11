畢業生怒噓！AI真的會搶走工作？微軟總裁Brad Smith：焦慮有道理，點名5大關鍵軟實力，未來工作不只是寫程式

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當人工智慧（AI）成為全球科技產業最熱門的關鍵字時，美國大學校園卻出現另一種聲音。微軟（Microsoft）副董事長暨總裁Brad Smith近日發表題為《AI、工作與下一代》（AI, Jobs, and the Next Generation）的長文，直言今年美國多所大學畢業典禮上，只要演講者提及AI，現場便可能出現噓聲與反彈聲浪。他認為，這對科技產業而言是一記重要警鐘，也反映出新世代對於AI衝擊就業市場的真實焦慮。

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Brad Smith坦言，年輕人的擔憂並非毫無根據。AI確實將改變工作型態、取代部分職務內容，但他同時強調，市場往往高估新技術短期衝擊，卻低估人類適應與創新的能力。他認為，未來真正重要的競爭力，不只是學會使用AI工具，而是培養人類獨有的判斷力、創造力與溝通能力。

AI成畢業典禮敏感詞 學生反彈引發科技業反思

Brad Smith指出，過去半個世紀以來，年輕世代始終是新科技最積極的採用者。然而在AI浪潮席捲全球之際，今年的畢業生卻展現出前所未見的警惕與質疑。

根據微軟研究，美國擁有大量18至24歲人口及大學城的地區，仍是全國AI採用率最高的區域。然而，正因為這群人最頻繁接觸AI，也更清楚感受到它可能帶來的影響。

「當使用新技術的人開始抱怨這項技術時，我們最好認真傾聽。」Brad Smith寫道。

他認為，今年畢業生的反應，不只是對技術本身的不安，更是對未來工作機會、職涯發展與人生價值的擔憂。

「100% Human」畢業外套風波 科技業低估了人類對工作的堅持

Brad Smith在文章中特別提及他於美國普林斯頓大學（Princeton University）觀察到的一個案例。

每年畢業生都會設計專屬紀念外套作為畢業傳統。原本有一款設計因使用AI協助創作而獲得支持，但最後在學生連署反對下遭到否決。

最終畢業生選擇的版本，不僅標示「100% Cotton（100%純棉）」，更特別印上「100% Human（100%人類）」字樣。

Brad Smith認為，這個案例反映出一項重要訊息：人們願意接受科技提高效率，但不願將工作的意義與自主權完全交給機器。

他寫道，機器不會購買商品，真正做出選擇的仍然是人類。正如攝影技術問世後沒有消滅繪畫藝術一樣，科技進步並不代表人類價值的消失。

AI確實衝擊就業市場 但真正挑戰是一場「完美風暴」

對於外界最關心的就業議題，Brad Smith並未選擇迴避。他坦言，當前畢業生正面臨近年來最艱困的求職環境之一，而AI只是其中一個因素。

他指出，企業正加速將部分基礎與重複性工作導入AI自動化；尤其在科技產業，不少企業也因投入龐大AI基礎建設資本支出，而面臨降低人力成本的壓力。

除此之外，地緣政治風險、全球貿易緊張情勢，以及疫情期間企業過度擴張後的人力調整，也同時衝擊就業市場。

「這就像一場完美風暴，來自不同方向的風同時吹向年輕世代。」他表示。

Brad Smith認為，畢業生對未來的憂慮並非過度反應，而是對現實環境的合理回應。

AI不會在幾年內改變世界 但未來25年將全面重塑工作

儘管AI快速發展，Brad Smith認為市場對其短期影響存在過度想像。

他指出，AI將成為繼電力、數位運算之後的重要「通用技術（General Purpose Technology）」，未來勢必改變經濟結構與工作模式。然而歷史經驗顯示，真正的技術擴散往往需要數十年時間。

根據微軟最新發布的AI擴散報告（AI Diffusion Report），目前全球工作年齡人口使用生成式AI的比例約為17.8%，美國則約為31.3%。

Brad Smith引用學界研究指出，技術擴散速度的限制因素從來不是技術本身，而是人類、組織與制度改變的速度。

因此，他認為未來25年將是AI逐步改變全球工作模式的重要階段，但不太可能在短短數年內全面顛覆現有勞動市場。

提三大心法：重新定義工作、人機協作與AI素養

面對AI浪潮，Brad Smith也提出個人與企業應採取的因應策略。首先，他建議工作者不要再用職稱定義自己，而應該把工作拆解成不同任務。

Brad Smith認為，每個人的工作內容都可以分為三類：AI可以獨立完成的工作、人機合作完成的工作，以及必須由人類親自完成的工作。

如果大部分工作都落在第一類，便需要重新思考職涯方向；但對多數人而言，真正的價值仍集中在人機協作與人類判斷的領域。

其次，他特別點出AI時代最重要的五項能力，包括好奇心（Curiosity）、創造力（Creativity）、同理心（Compassion）、溝通能力（Communication）以及勇氣（Courage）。

他認為，當AI能處理越來越多工作後，人類的觀察、判斷與決策能力反而變得更加重要。

「即使AI能自動完成許多任務，人類仍必須負責監督它的工作。」他表示。

最後，他建議年輕人不要盲目追逐熱門技術，而應持續深耕自己真正感興趣的專業領域，同時建立AI素養，利用AI進一步放大自身專業能力。

從個人到企業 AI競爭核心將是知識與資料主權

除了個人職涯之外，Brad Smith也將焦點延伸至企業經營。

他認為，未來企業競爭不只是誰能使用最先進的大型語言模型，而是誰能建立屬於自己的AI能力。

企業應發展自己的AI代理人（AI Agent）、知識系統與資料治理架構，讓AI建立在企業獨有的專業知識與經驗之上，而非單純依賴外部模型。

他警告，如果企業將核心知識不斷提供給外部系統進行訓練，長期可能削弱自身競爭優勢。

因此，資料主權與AI自主能力，將成為未來企業與國家競爭力的重要基礎。

向畢業生喊話：你們正是為這個時代而生

最後，Brad Smith將焦點再次拉回年輕世代。他表示，雖然當前的就業市場充滿不確定性，但這一代年輕人其實比任何世代都更適合迎接AI時代。

他們從小在數位科技環境中成長，也習慣面對快速變化的世界，因此不需要像前幾代人一樣花費數十年時間改變既有工作習慣。

「你們正是為這個時代而生。」Brad Smith寫道。

他強調，科技會不斷進步，但真正重要的價值始終不變，包括人的主導權（Agency）、抱負（Ambition）以及工作的尊嚴（Dignity）。而這些價值，仍將決定未來世界如何運用AI，而非由AI決定人類的未來。

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