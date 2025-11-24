畢業生順利就職！10月失業率3.36% 連續兩月下滑

隨著新鮮人紛紛邁入職場，關稅議題衝擊變小，10月失業率持續下滑。資料照



主計總處今日（11/24）公布10月失業率為3.36%，月減0.02個百分點，持續創下25年來同月最低；季調後失業率為3.33％，為近三個月以來最低，國勢普查處副處長譚文玲表示，隨著畢業生陸續找到工作、勞參率提高等，整體指標皆朝正向發展，不過，關稅議題尚未定案，廠商仍關注相關情勢，也是影響勞動市場的重要變數。

主計總處統計，10月失業率為3.36%，季節調整後的失業率是3.33%，兩者相較前一個月雙雙下降0.02個百分點；而1至10月失業率平均為3.35%，也較去年同期下降0.04個百分點。

統計顯示，10月失業人數為40.4萬人，月減3000人，主因初次尋職失業者減少3000人所致；與去年同期比較，失業人數減少4000人或0.97%。1至10月失業人數平均為40.3萬人，年減4000人、0.90%。

值得注意的是，10月失業週數平均為19.8週，較9月延長0.4週，其中初次尋職者為18.8週，較前一個月延長0.3週；非初次尋職者為20週，較上月延長0.4週。

另外，10月工時不足就業人數為12.6萬人，月減3000人或2.43%，相較去年同期減少1.1萬或7.87%；前10個月工時不足就業人數平均為11.7萬人。

國勢普查處副處長譚文玲說明，工時不足就業者人數下降，可能受到減班休息人數下降所致，同時，新台幣兌美元匯率逐漸回穩，使得廠商接單增加，避免實施減班休息。

至於關稅帶來的影響，譚文玲表示，關稅若對產業造成衝擊，會傾向先協商減少工時，而非直接裁員，反映在減班休息的數據；不過，因關稅議題尚未定案，廠商對後續情勢仍有疑慮，一旦政策確定，將有助於企業接單，是影響勞動市場的重要變數。

