畢業還款利率減1％ 學貸利息調降8月起實施
為減輕學生就學負擔，多位立委提案修正大學法、專科學校法、高級中等教育法，主張擴大學生就學協助措施，包括放寬就學貸款資格、政府負擔貸款利息、延長還款寬限期等。教育部次長朱俊彰今天表示，現行各類助學措施具備彈性調整空間，已有近52％學生獲得學雜費減免，115學年度起將進一步調降學貸利息、延長還款寬限期，畢業開始還款學生，學貸利率從1.775％，調降為0.775％，1％差額由政府支出。
賴清德總統5月27日台灣人口對策新戰略，其中，針對學生貸款利息調降，預計將從115年8月起實施，符合申貸資格的學生，在學期間一率免利息，現行利率0.9％由政府負擔。寬限期由原本1年延長為2年。畢業開始還款學生，學貸利率1％由政府負擔。
立法院教育及文化委員會今日審查大學法、專科學校法、高級中等教育法等修正草案，多位立委提案家庭所得五等分最低20％免納學費、學貸申貸資格放傳家庭年收入150萬元、還款寬限期放寬2年等。
朱俊彰表示，113學年全體大專院校在校生103.3萬人為例，涵蓋20％在學生約20.7萬人，已在目前助學措施範圍內，調整現行學費減免及弱勢補助措施可更精準照顧，尚無需修法。另外，放寬申貸資格部分，如因家庭變故、經濟困難或其他特殊因素，菁學校認定後允許申貸，現行制度對特殊個案以保有彈性機制。
朱俊彰說，政府持續推動各項助學措施，各委員所提優先協助經濟弱勢學生，且擴大逐步照顧對象涵蓋範圍與教育部一致，調整現行措施即可精準照顧；未來會檢視整體財政發展及學生需求，評估各項措施適用條件及配套機制，建議免訂於母法，避免影響因應時效，保留彈性因應空間更能照顧學生。
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