畢業20多年告母校多收1.7萬學費 陸女要求「退一賠十」判決出爐

大陸廣東一名女子前年在同學微信群組中聊天，發現母校湖南株洲冶金工業學校差別對待農村和城鎮學生，被多收4000元人民幣（約17684元新台幣）學費，於是在畢業20多年後怒告校方，要求「退一賠十」。株洲市中級法院8日作出終審裁定駁回起訴。

湖南工業大學前身為湖南株洲冶金工業學校。（圖／翻攝大皖新聞）

據《大皖新聞》報導，柏女士老家在廣東省韶關市樂昌市九峰鎮農村，目前在樂昌市城區經營照相館，事件起因於1995年，當時就讀國中的她原本填報四川省一所中專學校，卻意外收到湖南株洲冶金工業學校的錄取通知書，載明錄取為5年制專科電氣自動化專業。柏女士表示，這所學校她從未填報過志願。

柏女士入學第一學期發現，全班44名同學中，13名廣東農村學生每年學費為3800元人民幣，而其他省份農村學生僅需3000元人民幣。她當時向校方反映此情況，但校方回覆稱收費合法，未予退還。2000年7月，柏女士從該校畢業，學校當時已改名為株洲職業技術學校，即今日的湖南工業大學。

2023年8月，畢業23年後，柏女士在班級微信群與同學聊天時，有人提及當年學校收費過高，將農村和城鎮學生區別對待。柏女士計算後認為，5年期間她被多收了4000元人民幣學費。她隨後撥打湖南省12345政務服務便民熱線，要求校方退還多收費用，但校方表示需雙方尋找證據核實，之後便無下文。

2024年2月27日，柏女士向株洲市天元區法院提告，除要求退還4000元人民幣外，還主張校方違規收取400元人民幣「招生費」。她在訴狀中指出，1990年代普通打工人月薪僅300元至400元人民幣，如今工資翻了10倍，因此要求「退一賠十」，退賠44000元人民幣並賠禮道歉。

株洲市中級法院終審裁定撤銷一審判決，駁回起訴。（圖／翻攝大皖新聞）

湖南工業大學辯稱，柏女士的主張沒有事實和法律依據，即使存在相應事實，該案也已過訴訟時效。天元區法院審理後認為，該案屬不當得利糾紛，訴訟時效期間為2年。柏女士在入學第一學期即知悉收費差異並向校方反映，訴訟時效應自校方回覆之日起算，但她時隔28年才重新主張權利，已超過2年訴訟時效，亦超過最長20年的訴訟時效。2024年7月23日，天元區法院一審駁回柏女士全部訴訟請求，株洲市中級法院終審維持原判。

今年5月，柏女士84歲的母親再次提告，主張當年學費由她支付，她才是真正的權益受害者。天元區法院審理認為，柏女士母親雖主張學費由她支付，符合常理，但未提交證據證明繳納學費金額，亦未證明被告多收學費。今年8月14日，天元區法院駁回其全部訴訟請求。12月8日，株洲市中級法院終審裁定撤銷一審判決，駁回起訴。

