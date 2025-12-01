畢業4年回歸？彩虹社VTuber鈴原露露頻道突然復活，畢業相關影片仍隱藏

隸屬於 VTuber 團體「彩虹社」（Nijisanji）的已畢業成員「鈴原露露」（鈴原るる），從 2021 年 6 月底正式畢業引退後，其 YouTube 頻道的直播存檔基本上都轉為非公開狀態。然而，今年 12 月 1 日有眼尖的粉絲發現，鈴原露露的頻道突然出現異動，大量的過往直播影片被重新設定為公開，讓觀眾能再次觀看，並且當年宣布畢業的告知影片以及最後的畢業直播檔仍被隱藏，這引發了社群熱烈討論「復活」的可能性。

鈴原露露於 2019 年 5 月出道，以溫和甜美的聲音搭配反差的硬派遊戲實力聞名，曾留下長時間遊玩《魔界村》系列等高難度遊戲的「耐久直播」傳說，在當時擁有極高的人氣。無奈的是，她在 2021 年透露，因長期受到跟蹤騷擾、身體健康等因素影響，考量自身安全，最終選擇在出道兩週年後不久正式畢業。

距離鈴原露露畢業已經超過 4 年時間，對於這次頻道影片無預警解禁，本文撰寫時官方目前並未公開任何具體說明。由於彩虹社曾經有已畢業成員復活的案例（笹木咲在 2018 年 11 月畢業，2019 年 1 月回歸），因此這次的存檔公開讓不少粉絲感到驚喜，紛紛猜測這是否代表某種形式的回歸，或是營運方針改變，讓粉絲得以重新回味這位曾在 VTuber 圈留下深刻印記的 VTuber 身影。當然也有可能只是單純的設定失誤，才會讓這些影片公開。