畢生效忠金氏王朝 北韓長期名義元首金永南辭世

北韓官媒中央通信社(KCNA)今天(4日)報導，擔任北韓名義國家元首逾20年的金永南(Kim Yong Nam)3日辭世，享壽97歲。這位北韓的典型官僚一生效忠於掌權的金氏王朝。北韓領導人金正恩(Kim Jong Un)今天已前往靈前致哀。

金永南從1998年到2019年4月擔任北韓最高人民會議(Supreme People's Assembly)常任委員會委員長，這個職位是北韓名義上的國家元首，儘管實際權力是掌控在自北韓1948年正式建國以來一直大權在握的金氏家族手中。

廣告 廣告

金永南經常在重要的國家活動中發表充滿宣傳意味的演說，並代表金正恩、以及已故領導人金正日(Kim Jong Il)現身北韓官媒歡迎外國政要的場合。

金永南和金正恩深具權勢的胞妹金與正(Kim Yo Jong)，曾在2018年2月出席在南韓舉行的平昌冬奧(Pyeongchang Olympics)開幕典禮。當時在經過1年來的朝鮮半島局勢緊張之後，平壤試圖改善與首爾及華盛頓的關係。

此行使得金永南成為自金正恩派遣一名高層將領出席2014年的南韓仁川(Incheon)亞運閉幕之後，訪問南韓的北韓最高層級官員。(編輯:王志心)