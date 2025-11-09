畢竟是死忠的！美政府關門破紀錄 僅25％川粉覺得受影響

美國聯邦政府因國會未通過撥款法案而關閉運作，國家藝廊也因此關門。路透社



隨著美國政府關門即將邁入第40天，一項最新民調顯示，美國民眾對於政府停擺應歸咎於誰的看法兩極，而有將近一半的民主黨支持者認為，自己受到政府停擺的直接影響，僅25%共和黨支持者持同樣看法。

聯邦政府自上月1日陷入停擺以來，據美國《國會山莊報》（The Hill）報導，輿論調查公司YouGov週五（11/7）公布民調發現，32%受訪者認為民主黨應為停擺負責，35%則歸咎於共和黨，另有28%認為兩黨應負同等責任。

該民調於上月24日至27日間針對全美1623名成年公民進行調查誤差，範圍約3.5%。但自YouGov上一次於10月中旬進行調查以來，歸咎於共和黨的受訪者比例已下降4個百分點，認為雙方應負同等責任的比例則上升4個百分點。

調查結果還顯示，自稱受政府停擺直接影響的民主黨人比例高於共和黨人。47%的民主黨支持者表示，自己受到「某種程度」或「相當大程度」的影響，而共和黨支持者中僅有25%持相同感覺。

儘管如此，美國總統川普（Donald Trump）仍指出，共和黨週二（11/4）在地方選舉失利的原因，部分源於破紀錄的政府停擺，並援引民調數據強調「這對共和黨而言是重大負面因素」。

川普已敦促參議院共和黨議員廢除「阻撓議事」（filibuster）規則，以簡單多數通過眾議院提出的臨時撥款法案。然而，參議院多數黨領袖圖恩（John Thune）表示，此舉若在民主黨重掌參議院時實施，恐將反噬共和黨。

