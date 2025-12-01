略勝一「丑」！ 陳勝在帶來《王老虎搶親》推廣演出暨新書首發
【記者蔡富丞/綜合報導】明華園日字戲劇團30日下午於文化部文化資產園區辦理「王老虎搶親」推廣演出，並舉行由藝師陳勝在親自撰述的《一身滑稽千重意：丑角藝術劇本集》新書發表會。《王老虎搶親》是一齣生動逗趣、具載歌載舞的陳式風格並能充分展現丑角魅力的劇碼，本次特別安排在位於臺中的文資園區進行展演，讓臺中的觀眾一同感受歌仔戲的魅力。另外，今日也舉辦陳勝在藝師的新書發表會，《一身滑稽千重意：丑角藝術劇本集》匯集以歌仔戲丑角為主的劇本，期待此書能成為戲曲愛好者的珍貴讀本，並成為文化工作者的重要參考資料。
為支持傳統表演藝術「歌仔戲」傳承及推廣，文化部文化資產局今（2025）年補助明華園日字戲劇團辦理「114年陳勝在藝師大眾教育推廣暨丑角的技藝出版計畫」。陳勝在藝師為屏東縣政府2020年認定之傳統表演藝術「歌仔戲」保存者，長期致力於推廣歌仔戲丑角藝術，以豐厚的實務經驗突破歌仔戲過往以生、旦角色為主的框架，成功開創兼具庶民智慧與舞台趣味的丑角文化，成為臺灣歌仔戲獨樹一格的重要風景。
文化部文化資產局長陳濟民表示，歌仔戲是臺灣重要的無形文化資產，而明華園日字團則是臺灣傳統表演藝術的指標團隊之一。陳勝在藝師長年以推廣丑角技藝、培育人才為己任，本次透過本局補助歌仔戲推廣演出及劇本創作集的出版，不僅深化社會大眾對歌仔戲的理解，也使傳統藝術以更貼近生活的方式持續紮根與傳承，讓歌仔戲文化得以永續綻放、代代相傳。
本次新書《一身滑稽千重意：丑角藝術劇本集》收錄〈鬼菩薩〉、〈女寇〉、〈青陽大大爺〉、〈七品青天〉等劇作，劇情曲折、人物鮮活，展現陳勝在藝師於歌仔戲創作上的成熟筆法與藝術高峰。全書由國立雲林科技大學鄭傑文教授團隊彙編，並由豐饒文化社出版。為了回饋今天蒞臨新書發表會的貴賓，現場特別提供購書7折優惠。
當日推廣演出《王老虎搶親》更是貼近民眾、最能展現丑角魅力的經典劇碼。其生動逗趣、載歌載舞的陳式風格，不僅能讓觀眾捧腹，也以鮮明角色塑造與情節張力映照人生百態，極具教育推廣的價值。劇情描述茶館奇女子設擂台招親，眾人前來挑戰卻無一成功，直到一位家財萬貫、妻妾成群的富家子弟前來求親，與台主過招的過程妙趣橫生、高潮迭起，充分體現丑角角色的無窮生命力，既吸引大眾目光，也彰顯歌仔戲的普及與親和。
