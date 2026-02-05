番茄不是吃了就好！醫曝「關鍵2步」讓營養全吸收
生活中心／林依蓉報導
番茄裡的茄紅素好處多，但若吃法不對，營養恐大打折扣。營養醫學專家劉博仁醫師近日在臉書發文指出，番茄裡的茄紅素能降低罹癌風險、保護血管並延緩老化，不過光吃番茄並不保證能讓功效發揮，關鍵在於烹調方式是否正確。他也特別分享3道家常的蕃茄料理，教民眾完整攝取番茄的抗氧化力。
若外食族只是把番茄當點綴，或吃法過於「清淡」，在缺乏油脂與加熱的情況下，脂溶性的茄紅素難以被身體吸收。（示意圖，非關此新聞／民視新聞資料照）
想靠吃番茄防癌關鍵不在於「量」，而在於「吃法」。營養醫學專家劉博仁醫師近日在臉書發文分享，茄紅素屬於脂溶性類胡蘿蔔素，也是番茄紅色的來源之一，對抵抗氧化壓力、降低發炎、保護血管內皮，以及延緩皮膚老化都有幫助，對男性族群而言，更是維護攝護腺健康的重要營養素。劉醫師引述2025年《Frontiers in Nutrition》的大型研究證實，攝取較多番茄與茄紅素的人，癌症風險的機率明顯降低。但他提醒，這不代表「多吃番茄就不會得癌症」，許多人即使吃了番茄，茄紅素濃度依然偏低，常見原因在於「吃法不對」。若外食族只是把番茄當點綴，或吃法過於「清淡」，在缺乏油脂與加熱的情況下，脂溶性的茄紅素難以被身體吸收。此外，生活習慣也是關鍵，長期熬夜、壓力大的人，身體對抗氧化的消耗量極高，若再遇上腸道菌相失衡或膽汁分泌不足，營養吸收就會大打折扣，讓身體防護罩出現破口。
劉博仁醫師強調，烹調時掌握「加熱」與「油脂」這2大關鍵，能讓番茄中的營養被完整吸收。（示意圖，非關此新聞／民視新聞資料照）
劉博仁醫師強調，想要完整攝取番茄中的營養，烹調時必須掌握「加熱」與「油脂」這2大關鍵。為了避免民眾「白吃」番茄，他也特別分享3道最家常、容易上手的番茄料理，讓大家在餐桌上就能輕鬆補足防護力。
1.番茄炒蛋
藉由拌炒過程讓營養完整釋放。先將蕃茄稍微炒出汁，再把半熟蛋拌回去，最後起鍋前加一點點鹽即可。
2.番茄豆腐湯
先用少量油把薑片爆香，蕃茄切塊後拌炒到微軟、出紅汁，再加水煮滾後放入豆腐，小火3–5 分鐘，最後少量鹽調味。
3.橄欖油涼拌蕃茄
不想開火也可以補到位。先將牛蕃茄切片，淋上初榨橄欖油，再灑一點鹽或黑胡椒，靜置5分鐘就很好吃。
原文出處：番茄防癌「關鍵2步」沒做營養恐流失！醫授「3道家常菜」讓你吃進完整茄紅素
更多民視新聞報導
陳宗彥中風入院！醫曝「1行為+低溫」暴增腦溢血機率
口乾眼澀可能是「乾燥症」！醫解析：免疫誤攻擊外分泌腺體
過年零食吃堅果最健康？醫警告這2款吃多恐發炎
其他人也在看
大S離世前5日病程公開 退燒藥竟成奪命關鍵...醫曝：身體投降了
韓國KBS節目《名人生老病死的秘密》製作特輯，首度披露女星徐熙媛(大S)離世前5日的完整病程。南韓知名耳鼻喉科醫師李洛俊(이낙준)分析指出，患有心臟二尖瓣脫垂症的大S選擇泡溫泉緩解不適，加上服用退燒藥後的錯誤判斷，成為病情急遽惡化的致命關鍵。
高血壓不只有頭暈！醫點名「這幾個小毛病」完全聯想不到 一堆人中鏢
很多人以為，高血壓一定要「頭痛、頭暈、血壓爆表」才算嚴重，否則忍一忍就好。但醫師直言，真正危險的高血壓，往往不是讓你痛，而是讓你「以為沒事」，等到心肌梗塞或中風發生，才驚覺不是突然，而是一路被忽略。 高血壓原因多 幾乎無異常不適 健康管理醫院錢政平副院長表示，發生高血壓的原因，包括年齡、肥胖、遺傳、飲食、藥物和環境等因素，都有可能讓血壓升高，並且幾乎無異常不適狀態，常見許多人都是健檢才意外發現自己早已有高血壓問題。 常見這些症狀 長久恐致心血管疾病 錢政平也指出，常見高血壓問題者容易犯一個錯誤，認為身體若無明顯不適就可以不需按照時間服用醫師開立的控制血壓藥物。雖有少數高血壓患者可能會發生頭痛、頭暈、耳鳴、心悸、流鼻血、兩肩痠痛等症狀，但因這些病狀也容易被認為只是短時間發生忍一忍就過，而疏忽耽誤就醫。而最致命的是長久高血壓會提高心血管疾病發生，而心血管疾病在發生變化時總是沒有明顯症狀，等到急性併發症（心臟病、中風等心血管疾病）發作時才意識皆因長期血壓未控制良好。 採取低鈉飲食 避免血壓增高 錢政平建議，高血壓患者，平日飲食也需注意採取低鈉飲食，因攝取過多鹽，鹽分中的鈉會讓水分滯留身體中，
愈來愈多40歲猝死！醫曝驚人共同點：血脂高卻不吃藥
冬天是心血管疾病好發季節，心臟內科醫師陳冠任表示，他3日一連收治多位高血脂患者，不用藥堅信靠飲食與運動，就能維持健康，這就像行人闖紅燈過馬路，有人一輩子高血脂沒事，也有人40歲就心肌梗塞死在家裡，且後者還不少見，「如果是我就不敢賭，（可能）一次就送太平間。」
大S閃婚具俊曄就已「虛弱到吃不下」 韓醫分析健康惡化原因
大S（徐熙媛）2日逝世一周年，韓國KBS綜藝節目《名人生老病死的祕密》播出回顧特輯，其中曝光大S病發後的完整搶救過程，節目組透露，大S於2022年再婚具俊曄時，身體狀況就已經冒警訊，吃不下也動不了。節目組也找來韓國醫生李樂俊，分析大S的健康會急速變差的原因。
她60歲不到就肌少症走不動！醫：錯在「這種養生習慣」愈吃愈虛
「我飲食很健康啊，幾乎不吃紅肉、不碰油炸！」很多人以為，吃得清淡、少油少肉就是健康的終極密碼，但真相可能讓你大吃一驚！醫師提醒，清淡飲食可能正在悄悄掏空你的肌肉與體力。 她60歲不到，卻被診斷出
才26歲終身洗腎！醫示警年輕人「5大惡習」：加速腎臟報廢
不到40歲就被宣判一輩子要洗腎！腎臟科醫師洪永祥在臉書發文指出，年輕人洗腎是一個既震撼、又讓人心疼，更令人措手不及的警訊。在台灣，有一群人的30歲，是在一週3次、每次4小時的洗腎機旁度過，而且多數人從未想過自己會走到這一步。
很多人無糖茶都喝錯！營養師警告「胃弱少碰這1種」 去油解膩其實要喝它
茶，不僅是台灣人生活中的一部分，更被譽為「國飲」。你知道嗎？不同的茶葉「製作工藝」與「發酵程度」，使得它們在口感、香氣截然不同，甚至是對人體的健康效益上，都有著不一樣的表現。 綠茶 vs. 紅茶的營養價值 林俐岑營養師的小天地指出，茶葉「發酵」的這個「魔法」步驟，讓綠茶與紅茶的核心營養成分有了顯著差異。 ▲綠茶：抗氧化之王（代謝與美顏的首選）．核心成分：兒茶素 (EGCG)綠茶因為未經發酵，保留了大量的「兒茶素」（Catechins），其中以 EGCG 的活性最強。這是一種超強的抗氧化劑，其抗氧化能力甚至是維生素E的多倍，能有效幫助清除體內自由基，對抗細胞氧化壓力。 ．主要功效：1、促進新陳代謝：研究顯示，兒茶素能幫助提升新陳代謝率，促進脂肪燃燒。對於正在進行體重管理、想要增肌減脂的族群，運動前喝一杯無糖綠茶，能達到事半功倍的效果。2、提神醒腦：綠茶含有適量的咖啡因與維生素 C，能刺激中樞神經，幫助大腦保持清醒與專注，非常適合上班族午後提神。3、美膚抗老：由於優異的抗氧化能力，常喝綠茶有助於減少紫外線對皮膚的傷害，維持皮膚健康與透亮。．飲用建議：中醫觀點認為綠茶性質較「寒」。建議在白天
沒血便還是中鏢！68歲翁只因「這些症狀」確診大腸癌第三期 醫示警高危習慣
68歲李爺爺平時喜歡食用高油鹽的加工食品，但一向身體健康。不料近來卻出現頭暈、爬樓梯容易喘的情形，起初以為只是體力變差，至住家附近診所就診，抽血檢查發現血紅素偏低，且免疫法糞便潛血（i-FOBT）反應呈陽性，轉至台北慈濟醫院大腸直腸外科門診進一步評估。經電腦斷層與無痛大腸鏡檢查，於肝臟下方的腸道發現約3公分腫瘤，病理切片報告確診為大腸癌第三期。 大腸直腸癌高居發生率第二 不良生活型態是主因 根據衛生福利部癌症登記資料，大腸直腸癌位居國人癌症發生率第二位、死亡率第三名，過去以50歲以上族群為主，但近年明顯下降趨勢，其中不良的生活型態是主要原因，包括紅肉與加工肉品攝取過量、蔬果與膳食纖維攝取不足，以及缺乏規律運動等。此外，糖尿病、肥胖、吸菸、飲酒及長期慢性發炎，也都會增加罹癌風險。 初期幾乎無症狀 留意4大警訊 陳昱廷醫師指出，大腸癌初期多無明顯症狀，隨著腫瘤逐漸增大，才可能出現腹痛、血便、排便習慣改變或糞便變細等警訊。若腫瘤進一步堵塞腸道管徑，則可能有兩成機率導致腸阻塞，進而出現無法排氣排便或食欲不振、噁心嘔吐的情形，一旦拖延治療，就可能導致腸壁穿孔破裂，引發腹膜炎或敗血症，危及生命。
甲狀腺數值正常卻疲勞掉髮？恐是「橋本氏甲狀腺炎」警訊
不少民眾明明控制飲食、規律運動，體重卻始終卡關，每天醒來仍覺疲憊，頭髮掉得比以前多，腸胃蠕動變慢、容易便秘，也常感到手腳冰冷。營養師呂美寶指出，除了胰島素阻抗需要評估，甲狀腺荷爾蒙也是關鍵角色，卻經常被低估。
沒吃藥「逆轉糖尿病」！男只靠2招 血糖、體脂都大降
一名67歲男性糖尿病患者，透過飲食與運動，在短短2個月內達到良好的血糖控制成果，甚至進入「糖尿病緩解」狀態，過程中未使用任何藥物，同時體重、BMI、體脂率與內臟脂肪指數皆明顯下降，整體精神狀態也大幅改善。
陳宗彥聚餐後腦溢血！醫曝「高鈉配酒精」害血壓飆升
前行政院發言人、內政部前次長陳宗彥驚傳腦溢血。據了解，陳宗彥3日在台北與友人聚餐，返抵飯店後出現急性症狀送往台北馬偕醫院，4日下午開刀，目前在加護病房觀察。
中西名醫勸：1常見體質不適合吃水果、麵食！小心養成糖尿病、肝癌
若是平日飲食不斷累積同類食物，或受環境影響，便會造成身體不同經絡的偏勝或偏弱，持續久了也就形成特定的體質。中西名醫郭育誠指出，台灣濕氣偏重，更盛產水果等濕性食物，若過度攝取，易發生濕性疾病，如肝炎、糖
「瘦瘦針」爆大規模訴訟！ 數千人胃麻痺、胰臟炎 已釀17死
「瘦瘦針」爆大規模訴訟！ 數千人胃麻痺、胰臟炎 已釀17死
早餐吃「這個」竟是脂肪囤積元凶！醫推薦超級早餐 穩定血糖和情緒
你是否常常吃完早餐，不到中午就餓到發慌、精神不濟？中醫師王大元指出，這其實是身體發出的警訊！每天的能量泉源都來自腸胃，吃對早餐，不僅能讓你思緒清晰，更是避免脂肪囤積的關鍵第一步。 早餐抓緊7～9
醫起看／男性雄風不只靠運動 醫點名1蔬菜是關鍵
醫起看／男性雄風不只靠運動 醫點名1蔬菜是關鍵
大S病逝前說「想回台灣」！往機場途中心跳驟停 身體急速衰竭關鍵原因曝光
韓國KBS電視台近日在節目《名人生老病死的秘密》中，首度公開大S（徐熙媛）一年前離世時的經過。節目指出，她於2025年2月在日本感染甲型流感，病情隨後惡化為肺炎與敗血症，返台就醫途中突然心臟驟停，最終不治，享年48歲。
藥師母親80歲開始練深蹲 10年來不用吃血壓藥
高血壓被視為沉默殺手之一，可能導致心血管疾病、腦中風、腎臟病等重大疾病，嚴重時會危及生命。日本藥師加藤雅俊透過母親的親身經歷證實，鍛鍊大腿肌肉對控制血壓具有顯著效果。他的母親從80歲開始練習深蹲，持續至90歲都維持健康自理的生活，完全沒有依賴任何降血壓藥物
友人進香突倒地...腦血管爆了！譚敦慈嘆：她自認血壓正常不吃藥
前行政院發言人陳宗彥疑似二度腦溢血，4日於台北馬偕緊急開刀，目前還在危險期。腦血管在寒冷季節突然破裂，對高血壓患者來說可能是致命危機。無毒教母譚敦慈透露，一位罹患高血壓的友人因未按時服藥，某日進香時突然倒地失去呼吸，緊急送醫後電腦斷層檢查發現腦內血管爆裂，整個腦部充滿血液，確診為腦溢血，經搶救才保住性命。
不算熱量也能瘦！百萬YTR甩13公斤 211餐盤是關鍵
百萬訂閱YouTuber魚乾透過社群平台分享減重經驗，她在3年內從64公斤減至51公斤，成功甩掉13公斤體重。魚乾強調自己並非透過極端節食或大量運動達成目標，而是在一次健康檢查發現體脂肪過高後，才真正下定決心改變飲食習慣。
外食「戒澱粉」仍不瘦？營養師曝6大熱量地雷
生活中心／林依蓉報導許多民眾因工作忙碌，三餐幾乎都外食解決。然而，不少外食族明明已刻意控制碳水與蛋白質，體重卻依舊卡關。對此，營養師彭逸珊近日在臉書發文提醒，減重關鍵往往不在於飯與麵的份量，而是藏在餐點中容易被忽略的「隱形熱量」。她特別整理出外食族最常踩到的6大飲食地雷及飲食平衡建議，教民眾如何精準避雷、找回輕盈體態。