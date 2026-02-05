番茄不是吃了就好！醫曝「關鍵2步」讓營養全吸收

生活中心／林依蓉報導

番茄裡的茄紅素好處多，但若吃法不對，營養恐大打折扣。營養醫學專家劉博仁醫師近日在臉書發文指出，番茄裡的茄紅素能降低罹癌風險、保護血管並延緩老化，不過光吃番茄並不保證能讓功效發揮，關鍵在於烹調方式是否正確。他也特別分享3道家常的蕃茄料理，教民眾完整攝取番茄的抗氧化力。





番茄防癌「關鍵2步」沒做營養恐流失！醫授「3道家常菜」讓你吃進完整茄紅素

若外食族只是把番茄當點綴，或吃法過於「清淡」，在缺乏油脂與加熱的情況下，脂溶性的茄紅素難以被身體吸收。（示意圖，非關此新聞／民視新聞資料照）

想靠吃番茄防癌關鍵不在於「量」，而在於「吃法」。營養醫學專家劉博仁醫師近日在臉書發文分享，茄紅素屬於脂溶性類胡蘿蔔素，也是番茄紅色的來源之一，對抵抗氧化壓力、降低發炎、保護血管內皮，以及延緩皮膚老化都有幫助，對男性族群而言，更是維護攝護腺健康的重要營養素。劉醫師引述2025年《Frontiers in Nutrition》的大型研究證實，攝取較多番茄與茄紅素的人，癌症風險的機率明顯降低。但他提醒，這不代表「多吃番茄就不會得癌症」，許多人即使吃了番茄，茄紅素濃度依然偏低，常見原因在於「吃法不對」。若外食族只是把番茄當點綴，或吃法過於「清淡」，在缺乏油脂與加熱的情況下，脂溶性的茄紅素難以被身體吸收。此外，生活習慣也是關鍵，長期熬夜、壓力大的人，身體對抗氧化的消耗量極高，若再遇上腸道菌相失衡或膽汁分泌不足，營養吸收就會大打折扣，讓身體防護罩出現破口。





劉博仁醫師強調，烹調時掌握「加熱」與「油脂」這2大關鍵，能讓番茄中的營養被完整吸收。（示意圖，非關此新聞／民視新聞資料照）









劉博仁醫師強調，想要完整攝取番茄中的營養，烹調時必須掌握「加熱」與「油脂」這2大關鍵。為了避免民眾「白吃」番茄，他也特別分享3道最家常、容易上手的番茄料理，讓大家在餐桌上就能輕鬆補足防護力。



1.番茄炒蛋

藉由拌炒過程讓營養完整釋放。先將蕃茄稍微炒出汁，再把半熟蛋拌回去，最後起鍋前加一點點鹽即可。

2.番茄豆腐湯

先用少量油把薑片爆香，蕃茄切塊後拌炒到微軟、出紅汁，再加水煮滾後放入豆腐，小火3–5 分鐘，最後少量鹽調味。

3.橄欖油涼拌蕃茄

不想開火也可以補到位。先將牛蕃茄切片，淋上初榨橄欖油，再灑一點鹽或黑胡椒，靜置5分鐘就很好吃。





