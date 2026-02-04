番茄可能白吃了！醫曝盲點：生吃「不搭油脂」害吸收打折

營養功能醫學專家劉博仁在門診為患者抽血檢查時，經常發現茄紅素數值偏低。不少患者疑惑明明有吃番茄，為何仍會缺乏。劉博仁指出，問題不在有沒有吃，而在吃得夠不夠、吃得對不對、吸收行不行。

營養功能醫學專家劉博仁在門診為患者抽血檢查時，經常發現茄紅素數值偏低。（示意圖／123RF）

茄紅素屬於脂溶性類胡蘿蔔素，也是番茄紅色的主要來源。劉博仁表示，茄紅素像身體的防護罩，幫助對抗氧化壓力與低度發炎。他分析，茄紅素偏低的常見原因包括外食多、蔬果量少，番茄只吃一兩口當配色，或吃法太清淡只生吃、不搭油脂。當腸胃功能不佳、膽汁分泌不足、腸道菌相失衡時，脂溶性營養的吸收就容易打折。

廣告 廣告

劉博仁說明，茄紅素除了抗氧化，更能支持血管內皮、降低LDL氧化，與皮膚光老化防護也有關聯。在男性族群，茄紅素與攝護腺健康常被討論。他強調，茄紅素反映日常飲食有沒有足夠的蔬果與植化素。

2025年《Frontiers in Nutrition》刊登系統性回顧與劑量反應統合分析研究指出，較高的番茄攝取、較高的茄紅素攝取，以及較高的血中茄紅素濃度，與較低的癌症風險與癌症死亡風險相關。劉博仁指出，這項研究同時觀察攝取量與血中濃度，因為臨床上最常見的盲點就是吃了但不一定吸收得到。

茄紅素除了抗氧化，更能支持血管內皮、降低LDL氧化，與皮膚光老化防護也有關聯。（示意圖／Pexels）

劉博仁提供三道家常番茄料理，都符合茄紅素吸收原則。第一道是番茄炒蛋，番茄炒出汁後拌入半熟蛋，加熱讓茄紅素更容易釋放，搭配炒菜用油吸收率更好。第二道是番茄豆腐湯，用少量油爆香薑片，番茄拌炒到微軟出紅汁，加水煮滾後放入豆腐，溫和好消化。第三道是橄欖油涼拌番茄，牛番茄切片淋上初榨橄欖油，灑鹽或黑胡椒靜置5分鐘，茄紅素是脂溶性有油才更容易吸收。

劉博仁表示，健康的關鍵不是知道多少，而是每天做得到多少。一顆番茄代表把植化素放回餐桌的生活選擇，長期做對身體會給予回饋。

延伸閱讀

「李劉會」本周登場？侯友宜給了這答案

美前第一夫人吉兒·拜登前夫 涉殺現任妻子遭一級謀殺罪起訴

不自覺翹二郎腿？不只是壞習慣 專家揭：深層肌肉疲憊警告！