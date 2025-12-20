番茄對睡眠既好也壞 專家：關鍵在吃的時間

最新研究發現，番茄可能會破壞睡眠品質，民眾需要注意攝取時機。Image by LoggaWiggler from Pixabay

備受喜愛的漢堡、義大利麵與披薩共同使用的食材就是番茄，也是全美最受歡迎的蔬果，平均每人每年食用約3磅之多，而且兼具風味與營養的番茄被廣泛用來烹調湯品、沙拉等各式料理，不過最新研究發現，番茄可能會破壞睡眠品質，民眾需要注意攝取時機。

根據科技新聞網站tomsguide.com報導，美味的番茄經常出現在晚餐，幾乎在所有料理均占有重要地位，但儘管熱量低，番茄並非適合睡前食用的理想食物。

紐約市長島「韋爾布里奇治療與研究中心」(Wellbridge Treatment and Research Center)醫療主管哈基米(Edmond Hakimi)指出，番茄營養價值高，但若在睡前食用，確實可能干擾睡眠：「番茄既能干擾、也能幫助睡眠，因此食用時機對於某些人來說格外重要。」

哈基米指出：「番茄的酸性可能會影響睡眠，因為躺下時可能會引發胃酸倒流或灼熱感。」此外番茄含有一種氨基酸，名為酪胺(tyramine)，會促進大腦釋放刺激性的神經傳導物質「正腎上腺素」(norepinephrine)，讓人體提高警覺，哈基米提醒民眾：「對於臨睡前絕非一件好事。」

不過晚餐喜歡吃培根生菜番茄三明治(BLT)的民眾也不必因此放棄番茄，因為番茄也擁有一些助眠成分，例如褪黑激素(melatonin)與抗氧化的茄紅素(lycopene)，哈基米指出：「兩者皆與提升睡眠品質以及延長睡眠時間有關。」

既然番茄有益健康，甚至含有助眠激素，一般人如何在不干擾睡眠的前提下適量攝取番茄，哈基米提出建議：「若要避免對睡眠造成影響，我建議白天較早時間食用番茄，避免在睡前2至3小時內攝取番茄或重口味番茄料理，能夠讓身體有足夠時間消化，降低睡眠不適程度。」並強調，不須從日常飲食清單刪除番茄，只要掌握正確食用時機，就能兼顧營養與睡眠品質。

