番茄是超級食物？營養師示警「3種人」別亂吃

生活中心／綜合報導

營養師曾建銘示警，這3族群吃番茄前要小心。（示意圖／翻攝自Pixabay）

番茄因富含茄紅素及具備抗氧化、保護心血管等功效，被大眾封為「超級食物」。然而，營養師曾建銘示警，並非所有體質都適合食用番茄。他特別點名腎臟病患、腸胃敏感者以及正在進行化放療的患者等3類族群，在攝取番茄前應特別謹慎，若食用不當，營養反而可能變成身體負擔。

曾建銘日前在臉書專頁「吃對營養所｜建銘營養師」發文指出，雖然番茄在營養學界備受推崇，但在臨床諮詢中，他常建議部分病患將番茄從菜單中移除。他強調，食物本身沒有好壞，關鍵在於是否適合當下的身體狀況。首先是「腎臟病友及限鉀族群」，番茄屬於高鉀水果，特別是小番茄的鉀含量更高，半碗的份量就可能超標，對於需要嚴格監控腎功能的患者而言，必須精算份量，不可隨意當作點心食用。

廣告 廣告

其次是「容易胃食道逆流及腸胃敏感者」，曾建銘解釋，番茄含有酸性物質，容易刺激胃酸分泌。若民眾常有「火燒心」症狀或空腹時感到胃部不適，應避免空腹食用番茄，建議改吃番茄炒蛋等煮熟的料理以減少刺激。最後則是「免疫力較低及正在化放療者」，雖然生食番茄能保留較多維生素C，但也伴隨著微生物感染風險。對於免疫系統較弱的患者，安全是首要考量，建議將番茄徹底清洗，甚至去皮燙過後再食用。

曾建銘總結，這並非要民眾完全拒絕番茄，而是要傳達「吃對人比吃對食物更重要」的觀念。世上沒有絕對的萬靈丹，民眾在追求健康飲食時，應先了解自身體質與現階段的健康需求，才能真正吃出健康。

更多三立新聞網報導

憂科技執法「救護車慘卡4分鐘」不敢讓…最衰苦主：我選擇死亡

雙親慘死眼前！童吃櫻桃驚恐喊是血 遭嘲「孤兒」拒上學

精舍命案中醫師證稱：急救嘶吼快叫救護車，在場信眾竟冷眼無人理

麻醉退了變個人？美男不懂西班牙語「術後竟狂飆流利外語」嚇壞醫

