番茄香遇上健康力 高雄秀傳走進路竹番茄節 陪伴鄉親顧健康

高雄市路竹區一年一度的「二○二五路竹番茄節」近日熱鬧登場，該活動結合番茄主題市集、在地農特產展售與親子互動體驗，吸引許多民眾攜家帶眷前往感受產地的熱情與豐收的喜悅；高雄秀傳紀念醫院今年受邀參與活動，由醫療副院長陳聰富代表出席，並設立醫療宣導與健康服務攤位，將專業醫療帶進社區，陪伴鄉親一起顧健康。(見圖)

主辦單位今(十五)日說明，該活動現場除了農特產市集、手作體驗與趣味闖關外，也安排舞台表演與在地特色宣傳，讓民眾在品嚐番茄料理、選購農產品之餘，更能看見路竹地區豐富的人文風貌與農業實力。

高雄秀傳紀念醫院表示，這次參與番茄節的核心重點，是把健康觀念帶進民眾生活場域中；活動中由醫護團隊進駐活動會場，高雄秀傳在現場提供民眾健康諮詢，也提供相關的檢測服務，鼓勵鄉親利用逛市集的空檔，順便量一量、問一問，了解自己的健康狀況，及早發現風險、及早調整生活習慣。

高雄秀傳醫療副院長陳聰富指出，高雄秀傳落腳北高雄以來，一直希望不只是「等病人來醫院」，更要主動走進社區，與地方一起辦活動、談健康；路竹番茄節是地方非常重要的農業品牌活動，我們很高興能一起參與，讓醫療不再只是冷冰冰的設備與數據，而是陪著鄉親在生活裡，每一次量血壓、握力檢測及每一次諮詢，都是守護健康的重要一步。

高雄秀傳紀念醫院強調，未來將持續與路竹及周邊阿蓮、湖內、茄萣等鄰近地區合作，透過社區篩檢、衛教講座及職場健康促進等多元方式，深化「在地醫療、在地服務」的承諾，讓醫院不只是治療疾病的地方，更是社區居民安心託付的健康後盾。