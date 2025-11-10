一番賞多次爆「藏籤」爭議！業者躲稽查手法曝光 北市將評估訂自治條例

[FTNN新聞網]實習記者陳又綺／綜合報導

台北常見的「一番賞」抽獎遊戲主打通通有賞，獎品從模型、徽章、立牌等都有，近日卻爆出「藏籤」狀況，有消費者買下整個籤桶卻一個A賞都沒有。針對此事，北市府表示將開座談會，研擬是否比照夾娃娃機訂自治條例。

不肖業者慣用「藏籤」手法，遇到消保官稽查就把大獎籤放入，掩飾作弊行為。（圖／北市法務局提供）

網紅孫生2023年曾踢爆西門町萬年大樓某玩具店一番賞有「藏籤」行為，消息引發網路爭議，店家隨後關門避風頭。近來也有許多民眾表示「台灣一番賞碰不得」，台北市近3年一番賞消費申訴累計至今共16件，且法務局去年1月至今，已辦理12場次聯合稽查，但業者總有因應對策。

廣告 廣告

議員陳宥丞指出，不肖業者慣用「藏籤」手法，遇到消保官稽查就把大獎籤放入，掩飾作弊行為。過去也曾有美妝店被抱怨，標榜每家店都有特大獎，包下籤桶卻一個大獎都沒有，著名一番賞聖地台北地下街也曾爆出藏籤爭議。

產發局長陳俊安允諾，針對一番賞作弊爭議，將實施滾動檢討，如果需更高法律位階，市府可以研議，讓產業有法可循，並且邀請專家學者、廠商座談，蒐集意見後再評估是否需要訂定自治條例。

更多FTNN新聞網報導

美妝韓商捲爭議／遭控進口商品爭議多 韓商達爾澄清：皆合法合規

蔡國強炸山遭炎上 昔操刀101跨年煙火也鬧爭議！「金龍變蚯蚓」他稱北市府害的

世新大學企管系20年積累產學實力 校友回娘家培育新世代

