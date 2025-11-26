一番賞藏詐炮1／花500元爽坑1萬元！ 老司機親揭「一番賞A錢3大奧步」

[FTNN新聞網]記者方炳超／調查採訪

來自日本的「一番賞」抽獎遊戲，近年風靡全台，目前光是台北市就有上百家業者，卻也出現「一番賞、一番傻」的消費糾紛，甚至衍生事涉詐欺的刑事案件，台北市議員正督促市府比照夾娃娃機的《自助選物店自治條例》，制定《一番賞自治條例》以利管理。FTNN採訪一番賞老司機，揪出一番賞「藏籤」、「買籤」、「玩籤」的A錢3大奧步，其中，黑心業者甚至只要花500元買張籤紙，就可以賺進20倍以上的暴利！

來自日本的「一番賞」抽獎遊戲（左圖），近年風靡全台，卻也出現「一番賞、一番傻」的消費糾紛，甚至衍生事涉詐欺的刑事案件，網紅游否希（右圖）因「iPhone15一番賞」活動，吃上詐欺官司，目前還在纏訟中。（圖／台北市政府法務局、Youtube@Bomb1988）

一番賞最早可以回溯至2003年，原為日本「萬代南夢宮娛樂集團」（BANDAI NAMCO Amusement Inc.）推出的「遊戲景品」抽獎活動，獎項多為正版授權的動漫、遊戲或電影角色的公仔等周邊商品。「賞」來自日文的「くじ」，也就是「籤」的意思；「景品」是指透過遊戲機台、抽獎或集點等非直接販售方式，所獲得的贈品、獎品。強調抽抽有賞、人人有獎的一番賞，玩法是玩家付款後，從指定的籤盒中抽出籤紙並撕開，籤紙上所標示的獎項即為中獎的商品，玩家如同購買樂透般，花錢體驗一種賭運氣的快感。

近幾年，台北市的西門町、台北車站等商圈，陸續出現「一番賞聚落」。目前業者購入的一番賞，分成水貨版與代理版，代理版是台灣代理商所引進，通常都有「雙重中獎」的玩法，水貨版則無；多數一番賞一套共有80張籤紙（80抽），根據獎品的火紅程度，每張籤紙從200元到600元不等，最大獎稱為「A賞」，另外也有超級大獎的「特別賞」。

目前光是台北市就有上百家一番賞業者，卻也出現「一番賞、一番傻」的消費糾紛，甚至衍生事涉詐欺的刑事案件，台北市議員正督促市府比照夾娃娃機的《自助選物店自治條例》，制定《一番賞自治條例》以利管理。（圖／攝影組／店家與本新聞無關）

FTNN調查，以「80抽」一番賞為例，每套成本在新台幣1萬元至2萬元，根據籤紙的標價（200元到600元）不同，完售利潤在6千元至3萬元。「礙於成本考量，同系列（例如鬼滅系列）一番賞的籤紙版型不可能大量開模印刷，只有1、2套固定版型，因此A賞等大獎就在那幾個位置，有黑心業者為了多賺一點，開始研究大獎的相關位置，幹起『藏籤』的勾當，也就是先暗摃大獎的籤紙，欺騙玩家大獎尚未開出，藉此吸引買氣，事實上黑心業者早已將大獎佔為己有，等著私下變賣再賺一筆，聽說這些黑心業者還會互通有無，簡直就是詐騙集團！」知情人士進一步指出，「目前坊間還能買到一番賞各系列的籤紙，一張只要500元，買個1張研究一下大獎位置，就能使詐『藏籤』，黑心業者可說是穩賺不賠，利潤馬上20倍起跳！」

在臉書社團擁有20萬粉絲的「丰哥」，從事一番賞生意多年，他也證實「藏籤」確有其事。丰哥說，每套一番賞的大獎就是1、2個，如果一開賣就被玩家抽掉，對於商家來說就是「廢套」，因為沒了大獎就無法吸引買氣，不過，每個商家都會同時販售數十套、甚至上百套一番賞，機率上都會賺到錢，黑心業者「藏籤」完全就是為了包贏，想要賺得更多而已，「一番賞的籤紙原貌是『一大張』，商家拿到都會先分撕，再把各張籤紙放入籤盒中，才供玩家抽取，雖然業者都會即時公布中獎品項與餘籤數量，卻也讓不肖業者有了『藏籤』的機會，也有些商家賺到一定程度後，就會把整套收起來不賣了，再私下販售大獎賺一筆。」

一番賞的籤紙原貌是「一大張」（如圖），礙於成本考量，同系列（例如鬼滅系列）一番賞的籤紙版型不可能大量開模印刷，只有1、2套固定版型，因此A賞等大獎就在那幾個位置；上面２張圖即為同一個籤紙版型，大獎位置都一樣。（圖／攝影組）

「玩家在抽籤時，黑心業者通常會把大獎的籤紙握在手中，一旦被質疑，立刻把籤紙丟入籤盒，前後就是一秒鐘的事，玩家根本揪不出問題，此外，如果玩家檢查籤數發現有異，不肖商家只要說『應該是掉了』，玩家也拿他沒轍，因為每個店家都會同時開賣數十套、甚至上百套一番賞，業者『不小心失誤』也不能就說他作弊。」丰哥表示，話雖如此，目前的一番賞市場，絕大多數還是正派經營的店家，「無良店家只是少數的老鼠屎，我們其實也很無奈。」

據悉，台北市萬華區西門町一家一番賞，2年前被網紅踢爆「整套拆開沒有A賞、B賞」，前陣子又被玩家逮到私藏6張大獎，因此引爆現場衝突，驚動警方介入調查，業者則澄清「籤紙壓在盒底遺漏」，並非刻意隱藏，不過，一名前員工卻出面爆料「如果老闆娘知道員工讓顧客抽中大獎，員工就會被罰錢」。事實上，網紅「蹦闆」呂育銓去年就踢爆另一名網紅游否希的「iPhone15一番賞」活動涉嫌詐欺，呂育銓當時砸錢「包籤實測」，卻發現完全沒有iPhone15的籤紙，雙方當面對質時，游否希瘋狂重複說「真的很玄！」，呂育銓則怒嗆「我覺得你們就是在斂財。」

網紅「蹦闆」呂育銓踢爆另一名網紅游否希的「iPhone15一番賞」活動涉嫌詐欺，雙方當面對質時，游否希瘋狂重複說「真的很玄！」，呂育銓則怒嗆「我覺得你們就是在斂財。」目前雙方官司還在纏訟中。（圖／在不瘋狂就等死游否希臉書、IG@Bomb1988、Youtube@Bomb1988）

游否希最後吃上詐欺官司，也反控呂育銓恐嚇取財。警方受理後，游否希低調表示自己遭到抹黑，一切靜待司法處理，卻從此人間蒸發近1年，月前他前往呂育銓旗下的酒店消費時，恰巧被呂育銓撞見，挨轟「沒錢還給受害人，卻有錢跑酒店」，再度引發網友「真的很玄」、「這不是92無籤本尊嗎」、「怎麼會笨到跑去死對頭的酒店」等熱議，目前雙方官司還在纏訟中。

面對國內一番賞的「詐炮風暴」，有香港觀光客也在社群貼文砲轟「台灣一番賞碰不得」，再度強化「詐騙之島」的臭名，只是如今一番賞市場越來越大，管理機制卻遲遲跟不上，相關單位可得再加把勁了！

